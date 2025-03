Gerente de SIMAS Piedras Negras desconfía de garantizar suministro de agua

“Ayer me reuní con los ingenieros y me dicen que el abasto de agua está garantizado. Cosa que yo lo dudo, porque históricamente en los últimos tres años, no ha faltado el servicio de agua en varias colonias en los meses de más calor”, fue lo que manifestó Lorenzo Menera Sierra, gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras.