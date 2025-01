Gerardo y su familia duermen 'amontonados' para no sentir el frío

“No hay de otra más que amontonarse, dormir todos empalmados pa no sentir el frío”, dice Gerardo quien vive con su familia en un jacal, como muchas mexicanos en condiciones muy vulnerables se las ingenian para mitigar el intenso frío que durante varios días se registró en la región.

El matrimonio tiene cinco hijos y viven en uno de los jacales que se construyeron atrás del Fraccionamiento Los Agaves, a un lado del panteón del ejido El Águila, en Torreón.

Nos permitió entrar a su vivienda la cual está compuesta por dos cuartos y una pequeña cocina, construida con cartón y madera y aunque dice que, con la llegada de la temporada invernal la “reforzó” con hule y lonas para que no se le “metiera tanto el frío” evidentemente están expuestos a las bajas temperaturas.

Gerardo cuenta que, vivía en la colonia Las Luisas, en donde rentaba una casa, pero su limitado ingreso no le permitió continuar, ya que o juntaba para la renta o comía su familia, pero dice que, hace como dos años, el gobierno les facilitó el terreno en done ahora habitan, pero por su precaria su situación económica no le alcanzó para construir una “buena casa” ya que aunque a veces se emplea como ayudante de albañilería hay ocasiones en que pasa semanas sin “jale” por lo que opta por recolectar materiales reciclables y hay días en lo que logra obtener 100 pesos al día de lo que “pepena” y cuando le va bien logra reunir hasta los 200 pesos, pero dice que hay que darse “carrillota”.

“Cuando no hay jale en la obra, hay que salir a la pepena y ya salen de perdido cien diarios pal café, las tortillas y los frijoles y nomas alcanza pa' dar una comida y en la noche nomás nos tomamos un café y voy a la panadería donde me venden el pan que se les va quedando, por que me lo dan más barato y cuando saco los 200 pesos, pos damos las dos comidas”

Platica que, cuando recorre las calles anda en la “pepena” y ve escombro, busca ladrillos o blocks, ya que dice tiene la esperanza de que poco a poco logre construir un cuarto de concreto, mientras tanto repite hay que reforzar el jacal para mitigar el frio y como dice a dormir “amontonados” y cuando “cae la mañana” improvisa una fogata para poner el agua para el café y con el sol aprovechan para calentarse un poquito, aunque el viernes se mantuvo nublado y con el aire, lo que provocó que el frío “calara” más fuerte, por lo que les dijo a los niños que no se levantaran.