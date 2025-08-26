Gómez Palacio y Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio Gómez Palacio Lerdo Mantenimiento vial Bomberos

Garantizan abasto de agua con programa en comunidades rurales y urbanas de Gómez Palacio

DIANA GONZÁLEZ

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, puso en marcha durante su administración municipal de un programa de fortalecimiento a la infraestructura hidráulica, que ha permitido garantizar el suministro de agua potable tanto en el área urbana como en el medio rural. En este marco, destacan la construcción y puesta en operación de dos nuevos pozos de agua potable en los ejidos Jiménez y Dinamita, beneficiando en conjunto a más de 40 mil habitantes de 69 comunidades rurales.

En la zona urbana, el Ayuntamiento reforzó el suministro de agua mediante la habilitación de tres megatanques de almacenamiento en las colonias Fidel Velázquez, El Campestre y Cerro de la Cruz, que permiten regular el servicio y asegurar su disponibilidad.

Asimismo, se puso en marcha un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo en los 36 pozos que conforman la red hidráulica, logrando mayor eficiencia en la distribución del vital líquido.

A través del Sideapa se rehabilitaron fuentes estratégicas como el pozo #3 de El Campestre, el pozo 27 de Parque Hundido–Las Acacias y el pozo Transporte 4.

Gracias a las gestiones de la alcaldesa y al respaldo de empresarios gomezpalatinos y Fundación Chilchota, se incorporaron en comodato dos pozos adicionales, alcanzando un total de seis pozos con una aportación conjunta de más de 315 litros por segundo.


Un componente fundamental de esta estrategia fue la introducción de más de 25 mil metros lineales de tubería en la zona urbana, lo que permitió reducir hasta en un 20 por ciento las fugas ocasionadas por el deterioro de la infraestructura, mejorando significativamente la eficiencia del sistema.


De manera complementaria, se impulsó una política permanente de mantenimiento en pozos profundos, redes de conducción, sistemas eléctricos y estaciones de rebombeo en comunidades como Masitas, La Esmeralda, San Felipe 22 y 24, Jaboncillo, Jiménez, Dinamita, Luján, Arcinas y Poanas.


Además, se ampliaron redes de distribución con la construcción de 9,481 metros lineales de tubería, beneficiando a familias de ejidos como Pastor Rouaix, La Esmeralda, Arturo Martínez, Vicente Nava, Chihuahuita Nuevo, 29 de Agosto, El Vergelito, La Flor, Eureka y Santa Cruz Luján, entre otros.




               
               


               

               
               

               
               
               
