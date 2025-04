Gabriela Riveros presentará su novela 'Olvidarás el fuego' en el Archivo Municipal de Torreón

Uno de los mayores retos al escribir novela histórica, dice Gabriela Riveros (Monterrey, 1973) es que el libro, precisamente, no parezca un libro de historia; se debe prestar atención al lenguaje empleado y al discurso plasmado en la narrativa. En ocasiones, la ficción puede ayudar a la divulgación de una trama emanada de la propia realidad.

“El reto es cómo leer tantas fuentes históricas y luego escribir algo donde los personajes vivan y el lector pueda sentir a través de ellos, que pueda ponerse debajo de su piel, meterse en sus dudas, en sus pensamientos, en sus emociones. Tratar a los personajes históricos como seres humanos, tratar de interpretar cómo tomaron sus decisiones, encrucijadas siempre tan complejas”.

Tal fue el caso de ‘Olvidarás el fuego’ (Lumen, 2022), novela de la autora neoleonesa publicada hace tres años y la cual presentará el próximo miércoles 9 de abril, en punto de las 19:00 horas, en el Archivo Municipal de Torreón. Riveros será acompañada por los comentarios de la historiadora María Isabel Saldaña Villarreal.

‘Olvidarás el fuego’ es la primera novela en narrar la historia y tragedia de Luis de Carvajal, alías Joseph Lumbroso, poeta, comerciante judío y líder religioso. Este personaje fue sobrino de Luis Carvajal y de la Cueva, el conquistador novohispano y exgobernador del Nuevo Reino de León, territorio trazado en mayo de 1579, luego de que Felipe II de España firmara las capitulaciones para su fundación y encomendara a Carvajal y de la Cueva la misión de poblarlo.

Gabriela Riveros se encontró con esta historia a mediados de los años noventa, mientras estudiaba la carrera de Letras y se proponía escribir un libro de cuentos. Ese volumen vio la luz por primera vez en 1998, con el nombre de ‘Ciudad mía’ (este año se ha lanzado una reedición en la editorial Debolsillo), donde uno de los relatos aborda la vida de los Carvajal.

“Fue en esos años, como en 1995, cuando leí por primera vez la historia de los Carvajal y cómo detrás de la fundación de Monterrey, había una historia de violencia, de muerte, de inquisición, de proceso enorme (el más grande en la historia de la Inquisición española) de esta familia, donde se procesaron a más de cien miembros”.

A Riveros le conmovió la vida de Luis Carvajal, El Mozo o Joseph Lumbroso, quien fue perseguido y capturado por la inquisición al practicar la religión judía, para luego ser quemado vivo en 1596 en la Alameda Central de la Ciudad de México, acusado de “falso cristiano”. Sin embargo, ha sido el rescate de sus propias palabras escritas en un diario las que lo rescatan del olvido.

“Luego pasaron los años y, en enero de 2017, leí una nota en el periódico, en The New York Times, sobre que las memorias de Luis de Carvajal habían aparecido en una casa de subastas de Nueva York, que habían sido robadas del Archivo General de la Nación ochenta años atrás y que habían aparecido junto a otros dos libritos en miniatura. Me sorprendió la posibilidad que tienen las palabras para resistir al olvido, cómo estos libritos más pequeños que un celular podían contar una historia de hoy en día, una historia de migraciones, de intolerancia, de luchas por el poder económico, de intrigas políticas”.

Además de la narrativa ficcionada, la novela de Riveros también cuenta con los testimonios de la propia escritora sobre el proceso creativo de este proyecto. Se relata visitando archivos, sorprendiéndose ante los documentos consultados. Por tal motivo, presentarse en el Archivo Municipal de Torreón también le genera emociones gratas.

“Estoy muy contenta, porque también es la historia que está detrás de Torreón, detrás de Saltillo, detrás de esta región”.

Cabe señalar que en 2023, ‘Olvidarás el fuego’ fue adaptada a una obra teatral por el dramaturgo Hernán Galindo y estrenada en el Teatro de la Ciudad de Monterrey.