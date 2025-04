Fundación guatemalteca ofrece capacitación forense a familiares de personas desaparecidas de La Laguna de Durango

La Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Durango y la Fundación Antropológica Forense de Guatemala, iniciaron un curso- taller para familiares de personas desaparecidas de la región Laguna, el cual habrá de replicarse en el mes de noviembre en la capital. La preparación se da previo a los trabajos de exhumaciones de cuerpos que fueron enviados a la fosa común de los panteones municipales de Gómez Palacio y Lerdo, los cuales aún no tienen fecha para llevarse a cabo.

Serán poco más de 18 horas de capacitación divididas en la teoría y la práctica, como se desarrollará el curso que habrá de concluir este jueves 1 de mayo. Es Andrea Cárcamo, represente de la fundación, quien se encargará de preparar a las familias en el tema forense.

La guatemalteca, compartió que la fundación tiene sus orígenes después de la guerra civil que se vivió en su país por más de 36 años, y que surgió en 1997 ante la desaparición de cientos de personas, de ahí la experiencia que obtuvieron en el tema.

“Pues básicamente en Guatemala hemos vivido a lo largo de ya muchos años, una temática en cuanto a personas desaparecidas. En Guatemala se vivió de manera interna una guerra civil de 36 años que dejó como resultado muchas personas desaparecidas; a raíz de esto surge en la fundación de Antropología Forense de Guatemala en 1997 por el doctor Clyde Snow y Fredy Peccerelli. que es el actual director ejecutivo”, compartió la experta.

A raíz de ello, se creó un sistema multidisciplinario de ciencias forenses que abarca investigación y documentación de víctimas; arqueología forense; antropología forense y genética forense, amar un banco genético con los perfiles genéticos de los familiares y también el comité de identificaciones que finalmente permiten la obtención de suficiente información para hacer identificaciones de personas desaparecida. Entonces básicamente esa es la información que venimos a compartir aquí puesto que tenemos convenios”, detalló.

La capacitación dijo, es posible gracias al financiamiento que se obtiene por parte del gobierno de Países Bajos, por lo que no solo han trabajado en Durango sino también en estados como Jalisco, que también sufre una crisis por desapariciones.

Compartió también, que la capacitación es importante para las familias porque de esa forma sabe qué exigir y qué es posible hacerlo y qué no.

“Las familias también pueden saber qué exigirles a la fiscalía, al gobierno, a los diferentes entes que están trabajando este tipo de problemáticas; es darles herramientas a ellos también para comprender proceso, para que sepan cuánto tiempo esperar, porque no es algo inmediato; darle también como que esa capacidad de poder y pensar qué no exigir, qué es factible, qué definitivamente no se puede hacer es como realmente empaparlos en la problemática”.

Por su parte, Carlos Burciaga, titular de la Comisión, dijo que esta preparación se realiza previo a los trabajos de exhumación que se habrán de realizar en la región Laguna y en la capital, los cuales aún no tienen fecha para llevarse a cabo.

“Ellos apoyarán en los procesos de exhumación, únicamente no tenemos la fecha fija porque dependemos del tema presupuestario”, recalcó.