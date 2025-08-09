Fuego se sale de control en ladrillera de Saltillo

Al norponiente de Saltillo, se registró un fuerte incendio en una ladrillera la tarde del sábado, el cual se presume se salió de control tras utilizar material inflamable para la elaboración de ladrillos.

Una densa nube de humo negro, alertó a los elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo y Ramos Arizpe, quienes de inmediato se trasladaron hasta el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura de la carretera antigua a Monclova.

En el lugar, se encontraron con una ladrillera, donde de acuerdo con las primeras investigaciones, al utilizar maderas y llantas como combustible para la elaboración de ladrillos, se registró un incendio, mismo que se salió de control.

Por más de una estuvieron trabajando los apagafuegos en el lugar, hasta que se logró el siniestro y se llevaron a cabo las labores de enfriamiento.

Hasta el momento no se ha dado conocer si el lugar fue clausurado, y si alguna persona fue detenida por su probable responsabilidad del siniestro.