Fuego consume casa en el Centro de Lerdo

Durante la madrugada de este lunes se registró un incendio en un domicilio de la zona Centro de la ciudad de Lerdo que dejó como saldo múltiples daños materiales.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 2:00 horas en la vivienda marcada con el número 404 de la calle Pino Suárez, casi esquina con Francisco Villa.

Fue por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911 que se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad en el lugar.

Elementos del departamento de Bomberos y Protección Civil arribaron a la casa y procedieron a forzar la entrada para ingresar, ya que no había personas en el interior.

Posteriormente procedieron a combatir las llamas con chorros de agua desde distritos frentes.

El fuego consumió todos los muebles, aparatos electrónicos y objetos de valor de dos recámaras, la cocina y un pasillo.

No se reportaron personas lesionadas de gravedad o intoxicadas por el humo, aunque la vivienda se consideró como pérdida total.

Al sitio también acudieron elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal, quienes resguardaron la zona mientas los Bomberos realizaban su labor.

Luego de casi una hora de intensas labores, finalmente se lograron sofocar las llamas en su totalidad antes de que se extenderán a los domicilios aledaños.

Hasta el momento se desconocen cuáles fueron las causas del siniestro.

Finalmente, el servicio se dio por concluido y las corporaciones presentes se retiraron del lugar sin alguna otra novedad.