Policiaca Incendios Robos Accidentes viales Fallecimientos Detenidos

Incendios

Fuego consume casa en el Centro de Lerdo

El incendio ocurrió durante la madrugada de este lunes

Fuego consume casa en el Centro de Lerdo

Fuego consume casa en el Centro de Lerdo

EL SIGLO DE TORREÓN.-

Durante la madrugada de este lunes se registró un incendio en un domicilio de la zona Centro de la ciudad de Lerdo que dejó como saldo múltiples daños materiales.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 2:00 horas en la vivienda marcada con el número 404 de la calle Pino Suárez, casi esquina con Francisco Villa.

Fue por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911 que se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad en el lugar.

Elementos del departamento de Bomberos y Protección Civil arribaron a la casa y procedieron a forzar la entrada para ingresar, ya que no había personas en el interior.

Posteriormente procedieron a combatir las llamas con chorros de agua desde distritos frentes.


El fuego consumió todos los muebles, aparatos electrónicos y objetos de valor de dos recámaras, la cocina y un pasillo.


No se reportaron personas lesionadas de gravedad o intoxicadas por el humo, aunque la vivienda se consideró como pérdida total.


Al sitio también acudieron elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal, quienes resguardaron la zona mientas los Bomberos realizaban su labor.


Luego de casi una hora de intensas labores, finalmente se lograron sofocar las llamas en su totalidad antes de que se extenderán a los domicilios aledaños.


Hasta el momento se desconocen cuáles fueron las causas del siniestro.


Finalmente, el servicio se dio por concluido y las corporaciones presentes se retiraron del lugar sin alguna otra novedad.






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Lerdo incendios casa

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Fuego consume casa en el Centro de Lerdo


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405620

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx