'Fue una bala certera' dicen habitantes del ejido Nuevo Mieleras sobre policía que disparó

“Fue una bala certera, porque fue en la pierna, la que conecta a la vena y se desangró”, relata la hermana del Rolando Medina que este lunes falleció, en el ejido Nuevo Mieleras luego de que un elemento del Grupo de Reacción Torreón (GRT), perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública le disparó.

El enfrentamiento entre habitantes de la comunidad y los policías se originó por el desalojo de un predio donde se construyeron alrededor de 40 viviendas, pues un particular del que ellos prefirieron no dar detalles, solo manifestaron es “gente muy poderosa”, se adjudica la propiedad de alrededor de 100 hectáreas, sin embargo ellos mencionan que las tierras se las entregó el Gobierno Federal a un grupo de candelilleros, hace muchos años.

Hay que mencionar que en ese lugar se encuentra en el ejido Mieleras, el cual pertenece a Matamoros, pero el crecimiento de la comunidad se fue dando en territorio de Torreón, lo que ahora se conoce como Nuevo Mieleras La Tres y solo los divide una calle y este lunes, alrededor de las cinco de la mañana un importante número de policías acudieron para acompañar a un actuario para el desalojo, pero las personas manifestaron que literalmente sitiaron la comunidad, impidiendo la entrada y salida.

La hermana del fallecido relató que, fue un solo disparo el que uno de los policías realizó, pero insiste en que fue directamente hacia el joven quien, al caer al suelo, el agente todavía le pisoteó la pierna donde le dio el balazo y luego dijo; “Ya se va a morir”.

“Ya estaba una camioneta, lo íbamos a subir al cofre de una camioneta y no nos dejaron y lo pasamos por el patio de una casa, lo subimos en peso, pero también tuvimos dificultades para subirlo, por que estaba todo rodeado, ya no dejaron entrar ni salir”.

Las personas manifiestan que en tres ocasiones, trataron de realizar el desalojo, pero este lunes llegaron al menos 50 policías, en caravana, en patrullas y camionetas blancas y una máquina pesada cuando todos se encontraban todavía dormidos, sin embargo algunos se enteraron y avisaron el grupo de WhatsApp, por lo que se empezaron a congregar, para impedir que tumbaran las casas.

Pasaban las 6 de la mañana cuando se originó el enfrentamiento y ellos afirman que, además de las armas, algunas de grueso calibre los uniformados portaban palos, piedras, incluso machetes, pero los ejidatarios dicen que ahora las autoridades quieren “cambiar los papeles” y culparlos a ellos de que portaban esos artefactos para agredir a los agentes.

“Ahora ellos están diciendo que nosotros los agredimos, no traíamos nada, nos quitaron los celulares nos agarraron a empujones, no llevábamos nada” dijo una de las ejidatarias.

Lo que si reconocen es que el “ataque” del Policía Municipal de Torreón, hacía el joven fue debido a que, ante lo acalorado de la situación, pateo una de las camionetas que se les “fue encima” y fue cuando dos policías intervinieron y uno de ellos disparó.

Ejidatarios dicen que son sus tierras

Relataron que son 41 ejidatarios, que en los años 60 se dedicaban a la producción de candelilla y afirman que, en su momento el Gobierno Federal les otorgó las tierras, sin embargo en 2008 resultó un particular que se atribuye la propiedad, pero afirman que ellos cuentan con sus recibos del pago del predial, desde hace más de 30 años, es decir mucho antes de que el particular dice que compró el predio, cuya superficie es de unas 100 hectáreas.

“Esas tierras se nos dio hasta la sierra, yo lo sé por que mi esposo fue candelillero, en esos años se nos dieron las tierras hasta el lado de Magdalenas, por que en ese entonces sacaban la cera y aquí la derretían y nos daban despensas no nos daban dinero y el Gobierno nos dio estas tierras, nosotros tenemos papeles de México y nos ayudaron a todos de ese grupo de personas, candelilleros, que bajaban en sus burros con las cargas, esto no es de ahora, yo estaba bien jovencita cuando ya trabajaban en eso, eso fue más o menos en los sesenta, no nos adueñamos de nada el Gobierno nos las dio y tenemos nuestros papeles en regla, pero esto nos gana.”.

Sobre la agresión que dicen las autoridades fueron objeto los policías, las personas mencionaron que no es verdad, que ellos no llevaban nada, incluso hasta los celulares les quitaron.

“Ahora ellos están diciendo que nosotros los agredimos, no traíamos nada, nos quitaron los celulares nos agarraron a empujones, no llevábamos nada. El muchacho que nos representa ya iba enojado, por que esto ya nos sobrepasaba, tenía el rancho como quien dice secuestrado, entonces nos pasamos por una casa y cuando nos vieron que íbamos en montón, ellos andan en contra de la ley una camioneta blanca se fue luego, luego en cuanto nos vio, pero este muchacho como ya iba con mucho coraje le dio unas patadas a la camioneta parta que no avanzara o no sé y a él fue a quien, luego, luego lo tumbaron”.

“No lo dejaban que lo trasladaran al hospital, de hecho le falto atención, porque ellos no dejaba que lo trasladáramos. Pa salir de aquí fue como unos 20 minutos, pero cuando llegaron a la carretera y como estaba el retén allá no los dejaron pasar y ahí se dice como más de una hora y el muchacho se desangró. Su hermana lo abrazó porque nadie le puso un torniquete, esto fue así (de rápido)”.