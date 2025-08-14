Policiaca Policiaca Narcomenudeo Robos Accidentes viales Protestas

Policiaca

Fratricidio en Torreón: detienen a Carlos “N” por la muerte de su hermano

EL SIGLO DE TORREÓN

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó sobre la detención de Carlos “N”, presunto responsable del homicidio de su hermano, identificado como Daniel, en el Ejido Santa Fe de Torreón. La detención se realizó en el vecino municipio de Gómez Palacio.

El hallazgo del cadáver se registró la mañana del jueves, alrededor de las 9:50 horas, en el patio trasero del domicilio de la madre de los hermanos, ubicado en la calle Francisco Villa, esquina con Porfirio Díaz. Una vecina descubrió el lugar donde el cuerpo estaba semi enterrado y dio aviso a la madre de la víctima, quien reconoció un pie del fallecido.

El cuerpo de Daniel se encontraba envuelto en una tela blanca, en posición fetal, descalzo y vestido con pantalón de mezclilla y camisa. Las primeras investigaciones señalan que el homicidio pudo derivar de una riña familiar, presuntamente bajo los efectos de sustancias nocivas.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y del Grupo de Reacción Torreón acudieron de inmediato al lugar para asegurar la zona. Posteriormente, se sumaron la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía Estatal, la Policía de Acción y Reacción y el Ejército Mexicano, reforzando el operativo y colaborando en la búsqueda del responsable.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente, a fin de determinar las causas exactas de la muerte.


La Fiscalía General del Estado, Delegación Laguna I, confirmó que Carlos “N” se encuentra a disposición del agente del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones.



Fratricidio en Torreón: detienen a Carlos “N” por la muerte de su hermano 
Fratricidio en Torreón: detienen a Carlos “N” por la muerte de su hermano

               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Torreón Fratricidio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Fratricidio en Torreón: detienen a Carlos “N” por la muerte de su hermano


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406474

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx