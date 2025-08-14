La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó sobre la detención de Carlos “N”, presunto responsable del homicidio de su hermano, identificado como Daniel, en el Ejido Santa Fe de Torreón. La detención se realizó en el vecino municipio de Gómez Palacio.

El hallazgo del cadáver se registró la mañana del jueves, alrededor de las 9:50 horas, en el patio trasero del domicilio de la madre de los hermanos, ubicado en la calle Francisco Villa, esquina con Porfirio Díaz. Una vecina descubrió el lugar donde el cuerpo estaba semi enterrado y dio aviso a la madre de la víctima, quien reconoció un pie del fallecido.

El cuerpo de Daniel se encontraba envuelto en una tela blanca, en posición fetal, descalzo y vestido con pantalón de mezclilla y camisa. Las primeras investigaciones señalan que el homicidio pudo derivar de una riña familiar, presuntamente bajo los efectos de sustancias nocivas.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y del Grupo de Reacción Torreón acudieron de inmediato al lugar para asegurar la zona. Posteriormente, se sumaron la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía Estatal, la Policía de Acción y Reacción y el Ejército Mexicano, reforzando el operativo y colaborando en la búsqueda del responsable.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente, a fin de determinar las causas exactas de la muerte.

La Fiscalía General del Estado, Delegación Laguna I, confirmó que Carlos “N” se encuentra a disposición del agente del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones.

Fratricidio en Torreón: detienen a Carlos “N” por la muerte de su hermano