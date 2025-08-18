Frankenstein: todo lo que sabemos sobre el nuevo proyecto de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro, el maestro del cine fantástico y del terror, ha anunciado su próximo proyecto: una adaptación de Frankenstein, una de las historias más emblemáticas de la literatura y el cine. Tras obtener el Oscar a Mejor Película Animada por Pinocho, del Toro vuelve a explorar el mundo de los monstruos y la humanidad que hay detrás de ellos.

La novela original de Mary Shelley, escrita cuando apenas tenía 18 años, sigue siendo un relato poderoso sobre la ambigüedad de los monstruos: no siempre son lo que parecen. La historia ha sido reinterpretada en múltiples ocasiones, incluida la versión de los años 90 protagonizada por Robert De Niro, pero su vigencia y riqueza narrativa ofrecen siempre nuevas posibilidades creativas. Por ello, no sorprende que del Toro quiera poner su sello personal en esta obra maestra.

En Pinocho, del Toro trasladó la historia a un periodo bélico, enfrentando al muñeco de madera a desafíos que profundizan en su humanidad. Se espera que su versión de Frankenstein también tenga cambios que reflejen su estilo único y su fascinación por los monstruos complejos.

Primer vistazo al monstruo

Recientes imágenes promocionales nos muestran a Jacob Elordi como la criatura de Frankenstein, un ser compuesto por fragmentos de cadáveres. En estas primeras fotos, el monstruo aparece cubierto, intentando protegerse del frío y ocultar su apariencia, lo que anticipa la sensibilidad y la humanidad que del Toro seguramente imprimirá a su personaje.

¿De qué trata la historia?

La novela original sigue al doctor Frankenstein, un científico obsesionado con desafiar la muerte y crear vida mediante la ciencia. Frankenstein arma una criatura a partir de cuerpos y logra darle vida con un rayo, pero la apariencia del ser provoca miedo y rechazo. La criatura debe aprender desde cero y anhela afecto y comprensión de su creador. Sin embargo, la incapacidad de Frankenstein para comprenderla desencadena caos, violencia y tragedia, mostrando que el verdadero monstruo podría ser el propio creador.

Aunque aún no se conocen los giros que del Toro imprimirá a esta adaptación, se sabe que ha trabajado en ella durante años y que incluso llegó a pensar que nunca la realizaría. Según The Hollywood Reporter, el director también planea hacer The Bride of Frankenstein después de esta película.

Reparto confirmado

La película se encuentra en sus primeras etapas de producción, pero del Toro ya ha definido a sus protagonistas:

Jacob Elordi tomará el papel principal tras la salida de Andrew Garfield.

Oscar Isaac, conocido por su papel en Moon Knight, se suma al elenco.

Mia Goth, musa del terror contemporáneo gracias a películas como X y Pearl, también formará parte del reparto.

Aunque no se ha revelado qué personaje interpretará cada actor, es probable que Elordi y Isaac den vida a la criatura y a Frankenstein, mientras que Goth podría interpretar a la pareja de Frankenstein, abriendo la posibilidad de conectar con The Bride of Frankenstein en el futuro.

Fecha de estreno

Por ahora, Frankenstein tiene previsto llegar a los cines en noviembre de este año. Los fans del cine de Guillermo del Toro pueden esperar una versión que combine terror, emoción y humanidad, al estilo único del director mexicano.