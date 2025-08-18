Espectáculos Anabel Hernández Famosos La Casa de los Famosos México Teatro Christian Nodal

Guillermo del Toro

Frankenstein: todo lo que sabemos sobre el nuevo proyecto de Guillermo del Toro

El director mexicano ganador del Oscar por Pinocho se adentra en uno de los clásicos más icónicos del terror

Frankenstein: todo lo que sabemos sobre el nuevo proyecto de Guillermo del Toro

Frankenstein: todo lo que sabemos sobre el nuevo proyecto de Guillermo del Toro

EL SIGLO

Guillermo del Toro, el maestro del cine fantástico y del terror, ha anunciado su próximo proyecto: una adaptación de Frankenstein, una de las historias más emblemáticas de la literatura y el cine. Tras obtener el Oscar a Mejor Película Animada por Pinocho, del Toro vuelve a explorar el mundo de los monstruos y la humanidad que hay detrás de ellos.

La novela original de Mary Shelley, escrita cuando apenas tenía 18 años, sigue siendo un relato poderoso sobre la ambigüedad de los monstruos: no siempre son lo que parecen. La historia ha sido reinterpretada en múltiples ocasiones, incluida la versión de los años 90 protagonizada por Robert De Niro, pero su vigencia y riqueza narrativa ofrecen siempre nuevas posibilidades creativas. Por ello, no sorprende que del Toro quiera poner su sello personal en esta obra maestra.

En Pinocho, del Toro trasladó la historia a un periodo bélico, enfrentando al muñeco de madera a desafíos que profundizan en su humanidad. Se espera que su versión de Frankenstein también tenga cambios que reflejen su estilo único y su fascinación por los monstruos complejos.

Primer vistazo al monstruo


Recientes imágenes promocionales nos muestran a Jacob Elordi como la criatura de Frankenstein, un ser compuesto por fragmentos de cadáveres. En estas primeras fotos, el monstruo aparece cubierto, intentando protegerse del frío y ocultar su apariencia, lo que anticipa la sensibilidad y la humanidad que del Toro seguramente imprimirá a su personaje.




¿De qué trata la historia?


La novela original sigue al doctor Frankenstein, un científico obsesionado con desafiar la muerte y crear vida mediante la ciencia. Frankenstein arma una criatura a partir de cuerpos y logra darle vida con un rayo, pero la apariencia del ser provoca miedo y rechazo. La criatura debe aprender desde cero y anhela afecto y comprensión de su creador. Sin embargo, la incapacidad de Frankenstein para comprenderla desencadena caos, violencia y tragedia, mostrando que el verdadero monstruo podría ser el propio creador.


Aunque aún no se conocen los giros que del Toro imprimirá a esta adaptación, se sabe que ha trabajado en ella durante años y que incluso llegó a pensar que nunca la realizaría. Según The Hollywood Reporter, el director también planea hacer The Bride of Frankenstein después de esta película.


Reparto confirmado


La película se encuentra en sus primeras etapas de producción, pero del Toro ya ha definido a sus protagonistas:


    

  • Jacob Elordi tomará el papel principal tras la salida de Andrew Garfield.
    • 

  • Oscar Isaac, conocido por su papel en Moon Knight, se suma al elenco.
    • 

  • Mia Goth, musa del terror contemporáneo gracias a películas como X y Pearl, también formará parte del reparto.
    • 



Aunque no se ha revelado qué personaje interpretará cada actor, es probable que Elordi y Isaac den vida a la criatura y a Frankenstein, mientras que Goth podría interpretar a la pareja de Frankenstein, abriendo la posibilidad de conectar con The Bride of Frankenstein en el futuro.


Fecha de estreno


Por ahora, Frankenstein tiene previsto llegar a los cines en noviembre de este año. Los fans del cine de Guillermo del Toro pueden esperar una versión que combine terror, emoción y humanidad, al estilo único del director mexicano.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Guillermo del Toro Frankenstein

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Frankenstein: todo lo que sabemos sobre el nuevo proyecto de Guillermo del Toro


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407336

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx