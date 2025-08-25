Coahuila Saltillo Coahuila Piedras Negras AHMSA Seguridad Pública

Fortalecen instituciones mesas de salud para impulsar el programa Salud Casa por Casa

ISABEL AMPUDIA

La Secretaría de Bienestar es la sede las reuniones para seguir trabajando en las mesas de salud y bienestar donde el IMSS, el ISSSTE, junto con autoridades estatales y municipales, reafirman semana tras semana su compromiso conjunto con el Gobierno de México para fortalecer la operación del programa Salud Casa por Casa, una estrategia que busca garantizar el acceso a la salud como un derecho universal.

El programa tiene como propósito acercar servicios preventivos y atención médica personalizada directamente a los hogares de las familias mexicanas, priorizando a las comunidades rurales y zonas de difícil acceso donde históricamente la cobertura ha sido limitada.

A través de esta iniciativa, brigadas médicas y personal de apoyo continúan día a día recorriendo el territorio para detectar padecimientos de manera temprana, dar seguimiento a tratamientos, promover hábitos de vida saludables y brindar orientación médica sin que las personas tengan que realizar traslados.

Durante la reunión, las instituciones coincidieron en que Salud Casa por Casa representa un modelo de atención innovador, cercano y solidario, que responde a la necesidad de garantizar servicios médicos en cada rincón del país.

