Fortalecen instituciones mesas de salud para impulsar el programa Salud Casa por Casa

La Secretaría de Bienestar es la sede las reuniones para seguir trabajando en las mesas de salud y bienestar donde el IMSS, el ISSSTE, junto con autoridades estatales y municipales, reafirman semana tras semana su compromiso conjunto con el Gobierno de México para fortalecer la operación del programa Salud Casa por Casa, una estrategia que busca garantizar el acceso a la salud como un derecho universal.

El programa tiene como propósito acercar servicios preventivos y atención médica personalizada directamente a los hogares de las familias mexicanas, priorizando a las comunidades rurales y zonas de difícil acceso donde históricamente la cobertura ha sido limitada.

A través de esta iniciativa, brigadas médicas y personal de apoyo continúan día a día recorriendo el territorio para detectar padecimientos de manera temprana, dar seguimiento a tratamientos, promover hábitos de vida saludables y brindar orientación médica sin que las personas tengan que realizar traslados.

Durante la reunión, las instituciones coincidieron en que Salud Casa por Casa representa un modelo de atención innovador, cercano y solidario, que responde a la necesidad de garantizar servicios médicos en cada rincón del país.

El trabajo interinstitucional, en el que participan también gobiernos estatales y municipales, permitirá consolidar la transformación del sistema de salud en México, privilegiando la prevención y la cercanía con las familias.