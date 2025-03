¿Fofo Márquez saldrá de la cárcel? Su abogado da nuevas pistas del caso

El abogado de Fofo Márquez ha revelado que el influencer podría ser liberado "de manera inmediata" debido a una posible modificación en su sentencia.

En enero de 2025, Fofo Márquez fue condenado a 17 años y seis meses de prisión tras ser hallado culpable de feminicidio en grado de tentativa, un cargo relacionado con el violento ataque que cometió en febrero de 2024. En ese incidente, el influencer agredió brutalmente a Edith “N” en el estacionamiento de un centro comercial en el Estado de México tras un altercado vehicular.

Actualmente recluido en el Penal de Texcoco, su situación podría dar un giro inesperado. Los abogados de Márquez están buscando que se reclasifique el delito por el que fue sentenciado, lo que permitiría su liberación.

El abogado de Fofo, Víctor Rivera, sostiene que las autoridades cometieron un “error” en la sentencia y que existe la posibilidad de que el influencer quede en libertad “de manera inmediata”. La defensa tiene la intención de interponer un amparo para modificar el proceso legal y reducir la pena impuesta.

“Tienen que interponer un amparo en cuanto a la resolución donde dictan la cantidad de años que fue sentenciado y donde lo generan condenatorio para poder obtener la libertad”.

El representante legal de Fofo menciona que él considera que el delito por el que se le sentenció no es el correcto: "La clasificación jurídica no es la correcta, no es feminicidio, efectivamente es un delito de lesiones agravadas que no tienen nada que ver con la conducta de feminicidio, y eso es lo que hoy lo tiene en la cárcel".

También mencionó que las autoridades mexicanas decidieron accionar de esta manera por “tener toda la presión social conforme pasaron las cosas”.

Asimismo, recalcó que el Poder Judicial del Estado de México tuvo a bien resolver de esa forma para tener un “punto a favor a nivel de la crítica de las personas”.

Fofo Márquez, condenado por tentativa de feminicidio, podría recuperar su libertad si el amparo interpuesto tiene éxito y el delito es reclasificado, aunque el proceso podría durar varios años.