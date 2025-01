Fofo Marquéz recibe sentencia tras ser acusado por tentativa de feminicidio

En febrero de 2024, Fofo Márquez, reconocido influencer mexicano, agredió de manera violenta a una mujer identificada como Edith "N" en el estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan, Estado de México.

El video del ataque jugó un papel crucial para que el caso ganara relevancia a nivel nacional. La grabación, que se viralizó rápidamente en redes sociales, mostró la brutalidad de la agresión y desató una ola de indignación entre el público.Este caso culminó en el 24 de enero de 2025, cuando un juez declaró a Márquez culpable del delito de intento de feminicidio.

En la audiencia del 22 de enero, Fofo Márquez narró los hechos ocurridos el 22 de febrero de 2024, cuando agredió brutalmente a Edith en Ciudad Brisa, Naucalpan. Durante su declaración, sostuvo que la víctima lo había insultado antes de la agresión, la cual reconoció como un acto totalmente erróneo.

“Reaccioné de la manera más equivocada, yo no soy capaz de matar a nadie, ni a un perro. Yo le pido su señoría que no me destruya la vida, tengo 27 años y le pido que no se me juzgue como un caso mediático, que se me juzgue, pero por el delito que es”, mencionó el influencer.