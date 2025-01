'Fofo' Marquéz es declarado culpable por intento de feminicidio

El caso de Fofo Márquez ha generado mucha controversia, especialmente por el perfil público que tenía como influencer.

Según los informes, el 22 de febrero de 2024, golpeó a Edith "N" en un estacionamiento, lo que inicialmente parecía un incidente de violencia. Sin embargo, durante el proceso judicial se le acusó de tentativa de feminicidio, lo que se sustenta en varios factores que el juez consideró relevantes, como el hecho de que no cesó en su agresión cuando la víctima ya estaba sometida y vulnerable debido a su edad.

El juicio ha sido complicado, especialmente por los intentos de la defensa para evitar la acusación de feminicidio en grado de tentativa, lo que refleja la gravedad del caso. La acusación se basa en una agresión severa y la ausencia de responsabilidad por parte de Fofo Márquez al no acudir a la Fiscalía para responder por lo sucedido.

Aún queda pendiente la sentencia final, que se determinará el próximo 29 de enero. Sin embargo, este caso ha captado la atención no solo por la naturaleza del crimen, sino también por el contraste entre la imagen de opulencia que proyectaba Fofo Márquez en redes sociales y la seriedad de las acusaciones que enfrenta en el ámbito judicial.

En la audiencia del 22 de enero, Fofo Márquez narró los hechos ocurridos el 22 de febrero de 2024, cuando agredió brutalmente a Edith en Ciudad Brisa, Naucalpan. Durante su declaración, sostuvo que la víctima lo había insultado antes de la agresión, la cual reconoció como un acto totalmente erróneo.

“Reaccioné de la manera más equivocada, yo no soy capaz de matar a nadie, ni a un perro. Yo le pido su señoría que no me destruya la vida, tengo 27 años y le pido que no se me juzgue como un caso mediático, que se me juzgue, pero por el delito que es”, mencionó el influencer.