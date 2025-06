Florinda Meza opina sobre la bioserie de Chespirito y lo que evita mostrar

La próxima serie “Sin querer queriendo” esta prevista para estrenarse el próximo 5 de junio, por lo que Florinda Meza -esposa del fallecido comediante- ha dado su opinión sobre esta producción.

Esta próxima serie ha generado muchas especificativas entre los seguidores de Roberto Gómez Bolaños, pero su viuda ha dejado claro que no está muy satisfecha con el proyecto, por eso ha platicado lo que no quiere que se muestra en la producción.

En declaraciones realizadas en un encuentro con medios de comunicaciones, Doña Florinda comentó que aún no ha tenido la oportunidad de ver la serie, por lo que no puede decir su opinión final sobre la bioserie que hablará sobre su fallecido esposo, sin embargo, adelantó que no está conforme con lo que han mostrado los avances.

“No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho”, dijo Meza.

Uno de los temas más discutidos en redes sociales ha sido la interpretación de Pablo Cruz Guerrero como Chespirito en la serie. Al respecto, Florinda Meza señaló que, si bien el actor captura la esencia del comediante, hay diferencias físicas evidentes.

“Cuando lo vea, te voy a decir si es el tipo de persona, aunque está un poquito más alto”, señaló, refiriéndose a la estatura de Cruz Guerrero en comparación con la de su fallecido esposo.

¿Qué no quiere que ocurra en la serie?

Florinda Meza enfatizó que, más allá de los aspectos técnicos y de producción, la serie debe retratar a los personajes con autenticidad y humanidad. Para ella, una biografía debe reflejar a las personas reales, evitando reducciones simplistas como héroes o villanos.