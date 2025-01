¿Florence Pugh para el live action de Enredados? Así se vería como Rapunzel según la IA

Florence Pugh, una de las actrices más populares de la actualidad, ha aparecido en algunas de las películas más destacadas de los últimos años.

Ha estado ocurriendo el rumor acerca de que Disney está buscando actriz para el live action de Enredados, por lo que algunos usuarios de internet han mencionado a la actriz británica como una candidata para esta futura película.

Con su gran versatilidad y talento demostrado en películas como Midsommar y Little Women, la actriz británica ha conquistado a audiencias de todo el mundo, lo que ha generado gran interés sobre su posible incursión en este tipo de películas de acción en vivo.

Para muchos, la idea de que Florence Pugh se convierta en la emblemática Rapunzel de Disney no parece lejana. Con su presencia imponente y su habilidad para interpretar personajes complejos, la actriz podría darle un giro moderno y profundo a este icónico rol. Aunque aún no ha habido confirmaciones oficiales sobre su participación, los rumores no dejan de crecer.

Gracias al poder de la inteligencia artificial (IA), han surgido impresionantes representaciones de lo que podría ser su versión de Rapunzel. Las imágenes generadas por IA muestran a Florence Pugh con el característico cabello largo y rubio de la princesa.

La IA, en este caso, toma las características físicas de la actriz y las adapta al estilo visual del personaje, recreando a Rapunzel con la esencia y el estilo de Florence.Sin duda, las imágenes han generado una avalancha de opiniones entre los fans, quienes se dividen entre los que apoyan la elección de Pugh para el papel y los que prefieren a una actriz más joven o con un estilo más cercano al dibujo original.

A medida que Disney continúa con sus planes de adaptar más clásicos animados en live action, es probable que veamos más rumores sobre actores y actrices que podrían dar vida a personajes tan queridos como Rapunzel. ¿Será Florence Pugh la elección perfecta para este papel? El tiempo lo dirá.