Flora Leal consolida respaldo nacional de Morena: Lerdo es prioridad para la transformación

La candidata a la Presidencia Municipal de Lerdo por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Flora Leal, sostuvo el día de ayer una reunión de trabajo con el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, como parte del fortalecimiento de la estrategia territorial y del acompañamiento político que el partido brinda en zonas clave del país.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de diálogo cercano y estratégico, en el que se reafirmó que Lerdo representa una prioridad para Morena nacional , no solo por su valor territorial, sino por el hartazgo ciudadano ante las malas prácticas del pasado y la demanda de un gobierno honesto, cercano y sensible a las necesidades del pueblo.

Durante la reunión se revisaron avances de campaña, rutas de territorio, vinculación con las bases y la participación activa de la ciudadanía en el movimiento de transformación que encabeza Flora Leal en el municipio.

“Lerdo es una prioridad para Morena. La presencia de Flora Leal representa un proyecto con fuerza social, con honestidad y con raíces profundas en el puebl o. Por eso tiene el respaldo total del movimiento nacional”, expresó López Beltrán, integrante del equipo estratégico del Comité Ejecutivo Nacional.

Por su parte, Flora Leal reafirmó su compromiso de no apartarse del camino trazado por los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Aseguró que su campaña seguirá priorizando el trabajo en calle, el contacto humano y el mensaje claro de que Lerdo puede vivir una nueva etapa con dignidad.