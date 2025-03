Fiscalía local falló en caso Teuchitlán: Mejía; aborda desaparición del Inai

Ricardo Mejía Berdeja, diputado federal por el Partido del Trabajo en Coahuila, dijo que no se puede soslayar el hallazgo de restos humanos, prendas de vestir y calzado en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco y que quien falló, fue la Fiscalía local porque no aseguró bien el predio y porque no se hizo el trabajo judicial y de investigación.

Dijo que esta semana, en la Cámara de Diputados, también recordó hechos que ocurrieron en esta entidad, como la identificación de un campo de exterminio en el ejido Patrocinio, del municipio de San Pedro. "Que es más grande que este que están mencionando, digo, no hay todos los elementos todavía para el de Jalisco, pero sí el de Patrocinio, a la fecha es el más grande", comentó. También citó los hechos violentos registrados hace 14 años en la región norte de Coahuila y que se denominaron La Masacre de Allende.

El legislador comentó que el esfuerzo para atender las desapariciones debe ser de mucho mayor calado, pues para las familias "es terrible" no saber el paradero de sus seres queridos, además de todo lo que implica en materia de derechos humanos. El legislador, consideró que es positivo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tenga la sensibilidad para fortalecer los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas y agregó que ha presentado algunas iniciativas de reforma relevantes en la Cámara de Diputados.

En materia penal, el diputado presentó reformas para que los delitos de desaparición forzada, feminicidio, homicidio doloso múltiple, delincuencia organizada y reconfirmar el secuestro, no tengan beneficios preliberacionales ni condenas anticipadas. Agregó que otras iniciativas son referentes al uso de la inteligencia artificial para el combate a la delincuencia organizada y a la disminución del tiempo del buró de crédito de 72 a 36 meses, en cuanto al historial negativo, buscando que las personas tengan una segunda oportunidad para que no recurran a prestamistas o a empeños y de que haya mayor inclusión financiera.

Con el Partido del Trabajo , Mejía Berdeja dijo que se ha trabajado con la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas y con el magisterio por el tema de las pensiones , a fin de que el régimen de jubilación sea por el tiempo laboral y no por la edad cronológica.

El diputado, recordó también que hace unos días, se puso a discusión y votación el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y una reforma al artículo 37, Fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Eso último en relación a la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para trasladar las funciones del mismo a múltiples autoridades especializadas.