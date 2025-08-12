Firman convenio de colaboración Teleférico Torreón y el IMM en apoyo a las mujeres emprendedoras

Este martes, el Teleférico de Torreón firmó un convenio de colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer, el cual permitirá ofrecer espacios a esas mujeres que fueron víctimas de violencia y que ahora buscan emprender como parte de su crecimiento.

Para la firma de colaboración, que se llevó a cabo en la estación Treviño del Teleférico, estuvieron presentes la directora Verónica Soto Díaz y la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Amira Darwich García.

“La importancia de este convenio es buscar un espacio para nuestras emprendedoras que son mujeres que ya pasaron por todo un proceso y que el instituto no solamente se queda en apoyarlas con terapias pisoclógicas, con orientación legal, acompañamiento y canalizaxión durante su proceso sino que también las capacita para oficios tradicionales y no tradicionales, les ofreceos una gama de capacitaciones y ellas debido a sus gustos y habilidades escogen cuál es su opción”, explicó Darwich García.

Se trata de 205 mujeres emprendedoras, las que tendrán la posibilidad de ofrecer sus diversos artículos, desde bisutería, y demás artículos.

Será en grupos como estarán participando, ya que también participan en el Paseo de las Emprendedoras que se instala los domingos en el Paseo Colón.

De acuerdo con la titular del Instituto de la Mujer, la intención de establecer convenios es la de apoyar a esas mujeres que lograron salir del círculo de violencia.

“Estamos buscado hacer convenios de colaboración con muchas tanto instituciones pública como privadas, grupos, asociaciones civiles, siempre buscando dar una mejor atención y oportunidad”, dijo Darwich.

Por su parte, la directora del Teleférico comentó que es el segundo año que se firma este convenio con el Instituto, que permite a las mujeres que tienen un emprendimiento, contar con un espacio en este lugar turístico que aseguró, recibe a miles de visitantes.

“Es en el nivel dos en donde se les daría espacio, para nosotros es un gusto porque a parte es un extra, ahorita estamos en temporada vacacional”, dijo Soto Díaz.

El convenio tendrá una duración de un año, tiempo en el que estas mujeres podrán estar presentes en este lugar, de los más importantes en la región Laguna.