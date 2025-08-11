Deportes Santos Laguna Canelo Álvarez Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna Femenil Leagues Cup

Finaliza curso de verano del Instituto Municipal del Deporte

AARÓN ARGUIJO GAMIOCHIPI.-

Luego de tres semanas de diversión, cultura y deporte, finalizaron las actividades del Curso de Verano 2025 organizado por el Ayuntamiento de Torreón, que conjuntó diversas dependencias, en especial, al Instituto Municipal del Deporte (IMD) de esta ciudad.

DOS CLAUSURAS

Más de un millar de pequeños en edades de educación primaria, tomaron parte en esta actividad en la que además de deporte, pudieron conocer de tradiciones y gastronomía de la ciudad, con la participación de la Dirección de Turismo y la Dirección de Cultura, además de dependencias como la Dirección de Movilidad Urbana, el H.

Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Todos los niños participantes en estos cursos disfrutaron el pasado jueves de una divertida clausura en el Complejo Deportivo La Jabonera, donde gozaron de shows infantiles y con la visita del alcalde, Román Alberto Cepeda, se dio la clausura formal del evento, además de contar con la presencia de peloteros de los Algodoneros del Unión Laguna.

Posteriormente, el viernes, los pequeños gozaron de otra fiesta de clausura, en cada una de las sedes participantes: La Jabonera, Línea Verde, Multideportivo Oriente y por primera vez, el Gimnasio Las Alamedas.


El director del IMD, Ramón Elías Chufani, se dijo muy complacido por la respuesta que los pequeños laguneros tuvieron para participar en este curso, en especial, porque para muchos niños significa su primer acercamiento a algunas disciplinas deportivas, de las que se pueden convertir en practicantes habituales, lo que combate el sedentarismo.


               
               


               

               
               

               
               
               
