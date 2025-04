FIL Coahuila prepara homenaje para el prolífico escritor lagunero Saúl Rosales

Tiene 84 años y el reconocimiento de varias generaciones como un referente de las letras en La Laguna. Los homenajes a su edad, dice, resultan estimulantes, porque aunque es algo que cosecha por lo que ha sembrado, no deja de llegarle al corazón. La reflexión no es para menos, pues el prolífico Saúl Rosales será homenajeado el próximo jueves 8 de mayo, a las 18:00 horas, durante la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2025, que tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario de Arteaga.

El evento, titulado Militancia Literaria de Saúl Rosales, contará también con la presencia del escritor Jaime Muñoz Vargas, uno de sus alumnos más sobresalientes y quien en la actualidad coordina el taller literario del Teatro Isauro Martínez (TIM).

Conforme la edad avanza en su ser, asegura Rosales, se ha vuelto más sensible y menos frío. Ya la semana pasada recibió otro homenaje en el espacio cultural del Café Tumbao, en Torreón, donde también se reconoció la trayectoria de Salvador Castañeda y José Santos Valdés.

“A mí edad uno puede decir que hay una explicación y la explicación es que he trabajado en lo que a algún sector de la ciudadanía le interesa, que es la literatura. Entonces, si de Saltillo me invitan, es en torno a la literatura”.

A la feria coahuilense también llevará su último libro titulado Doble imposibilidad. Se trata de una reconsideración de un escritor que habita en las obras de Mario Benedetti. El personaje se ve ante la doble imposibilidad de no poder dejar de escribir y no ser buen escritor.

60 AÑOS DE PERIODISMO CULTURAL

Además, en 2025, Saúl Rosales también celebra 60 años como periodista cultural. Su andar por los diarios impresos comenzó en 1965, en el periódico El Día, de la Ciudad de México. Tras una serie de pruebas, se le asignó a las fuentes culturales y educativas de nivel superior.

“Para mí fue un premio muy grande, porque vivía pegado a la UNAM, aunque no tenía nada que ver con ella. Allí vagaba para ir al cine, a las exposiciones, al teatro que se hacía en Ciudad Universitaria. Y por otro lado, por ejemplo, me tocó que me mandaran a cubrir a alguna actividad de Agustín Yáñez, que es un escritor al que yo admiro mucho”.

Saúl Rosales era entonces un chico tímido de 25 años. Narra que debido a sus inseguridades y la falta de conocimientos, fracasó en su primera incursión como reportero. No obstante, la vida lo retornó a las imprentas y hoy en día escribe en la revista Siglo Nuevo de El Siglo de Torreón, donde tiene una columna en la sección Nuestro Mundo.