FIL Coahuila en Torreón sería en el Centro de Convenciones

La Feria Internacional del Libro Coahuila Comarca Lagunera tendría lugar del 16 al 25 de mayo, en el Centro de Convenciones de Torreón (ubicado en el ejido La Unión), según se lee en un documento publicado en el sitio web de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM).

El archivo, de carácter público y libre acceso, contiene la convocatoria donde la CANIEM y el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación, llaman a casas editoriales nacionales y extranjeras, librerías y distribuidoras de libros que al momento del registro cuenten con autorización escrito del sello editorial que representan, así como a instituciones de educación superior y culturales, organismos internacionales y gubernamentales, para participar en la feria.

Cabe recordar que fue el pasado martes 1 de abril cuando, en una rueda de prensa ofrecida en el Centro Cultural Vito Alessio de Saltillo para presentar la FIL Coahuila (que se efectuará en Arteaga del 30 de abril al 11 de mayo), Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Coahuila, anunciara que la feria también llegaría a la ciudad de Torreón.

"Más adelante daremos a conocer las fechas, el cuándo y cómo, en un anuncio especial en la ciudad de Torreón, pero el día de hoy le platicamos con mucho entusiasmo que va a estar allá. Esta acción nos permitirá una cobertura del 66 por ciento de la población de Coahuila y colocará a nuestro estado como la única entidad del país en lograr un alcance territorial y demográfico de este tipo", indicó Flores González en ese momento.

SIN CONFIRMAR FECHAS

Consultada sobre esta información, Esther Quintana Salinas, titular de la Secretaría de Cultura de Coahuila, indicó que, pese a lo mostrado en la convocatoria de la CANIEM, las fechas y sede para la feria literaria en Torreón aún no se han confirmado por parte del Estado y será el propio Gobierno de Coahuila quien convoque en los próximos días a rueda de prensa para dar a conocer la información oficial.

"Todavía no tenemos fechas. En el momento en que las tengamos, haremos una rueda de prensa para ya dar datos oficiales. Ahorita todavía no tenemos nada, estamos trabajando en ello, todavía no hemos concluido nuestro periodo de conformación, porque se trata de un evento muy importante", declaró.