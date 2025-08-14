Deportes Mundial 2026 Santos Laguna Liga MX Lucha libre Algodoneros del Unión Laguna

Mundial 2026

FIFA revela precios de los boletos para partidos del Mundial 2026 en México; esto cuestan

El Mundial 2026 tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá; este es el precio de sus boletos individuales

FIFA revela precios de los boletos para partidos del Mundial 2026 en México; esto cuestan

FIFA revela precios de los boletos para partidos del Mundial 2026 en México; esto cuestan

EL UNIVERSAL

FIFA ha puesto a la venta boletos individuales para los juegos del Mundial 2026, que se jugarán en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, los cuales tiene precios exorbitantes debido a que se venden en modo Hospitality.

El costo de las entradas va de los 34 mil 700 pesos hasta los 129 mil 800 pesos el más caro, aunque depende de la zona, la sede e incluso de la fase que se esté jugando. Los interesados deben de contar con tarjetas Visa, quienes recibirán cierta preferencia para participar en un sorteo.

La Copa del Mundo de 2026 arranca el próximo 11 de junio, cuando el Estadio Azteca reciba la inauguración de este Mundial, convirtiéndose en el primer reciento en ser tres veces sede del primer juego de la competencia internacional de la FIFA.

¿Cuánto cuestan los boletos individuales del Mundial 2026 para la CDMX, Monterrey y Guadalajara?

Cada una de las sedes cuenta con distintas zonas, que varían en sus precios, aquí te damos los detalles de cada una.


Pitchside Lounge


    

  • Asientos ubicados a un costado de la línea de banda
    • 

  • Servicio de Hospitalidad en todo momento
    • 

  • Trato exclusivo para el cliente
    • 

  • Servicio de bebidas Premium
    • 

  • Alta cocina
    • 

  • Entretenimiento / Invitados de primer nivel
    • 

  • Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)
    • 

  • Regalos Premium
    • 

  • Precios
    • 

  • Monterrey - 14 de junio: $87,500 MXN / por persona
    • 

  • Guadalajara - 23 de junio: $77,450 MXN / por persona
    • 

  • Monterrey- 24 de junio: $85,500 MXN / por persona
    • 

  • Guadalajara - 26 de junio: $91,500 MXN / por persona
    • 

  • Monterrey- 29 de junio: $102,600 MXN / por persona
    • 



VIP


    

  • Asientos elevados en los laterales de los estadios
    • 

  • Servicio de hospitalidad antes, durante y después del juego
    • 

  • Relación exclusiva con el cliente
    • 

  • Servicio de bebidas
    • 

  • Alta Cocina
    • 

  • Entretenimiento
    • 

  • Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)
    • 

  • Regalos Premium
    • 

  • Precios
    • 

  • Guadalajara - 11 de junio: $76,450 MXN / por persona
    • 

  • CDMX - 17 de junio: $108,600 MXN / por persona
    • 

  • Monterrey- 20 de junio: $76,450 MXN / por persona
    • 

  • Guadalajara - 23 de junio: $64,400 MXN / por persona
    • 

  • Monterrey- 24 de junio: $73,450 MXN / por persona
    • 

  • Monterrey- 29 de junio: $89,550 MXN / por persona
    • 

  • CDMX - 30 de junio: $129,800 MXN / por persona
    • 



Trophy Lounge


    

  • Asientos de primer nivel en los laterales
    • 

  • Servicio de Hospitalidad antes, durante y después del partido
    • 

  • Refrigerio de bienvenida
    • 

  • Relación compartida con el cliente
    • 

  • Servicio de bebidas
    • 

  • Menú de autor
    • 

  • Entretenimiento y experiencias
    • 

  • Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)
    • 

  • Regalo conmemorativo
    • 

  • Precios
    • 

  • Guadalajara - 23 de junio: $56,350 MXN / por persona
    • 

  • Guadalajara - 26 de junio: $72,450 MXN / por persona
    • 



Champions Club


    

  • Asientos preferentes cerca de los salones hospitalidad
    • 

  • Servicio de hospitalidad antes y después del partido
    • 

  • Refrigerio de bienvenida
    • 

  • Relación compartida con el cliente
    • 

  • Servicio de bebidas selectas
    • 

  • Oferta gastronómica: Fusión global
    • 

  • Entretenimiento
    • 

  • Sin estacionamiento
    • 

  • Regalo conmemorativo
    • 

  • Precios
    • 

  • CDMX - 17 de junio: $73,400 MXN / por persona
    • 

  • Monterrey - 24 de junio: $55,350 MXN / por persona
    • 

  • Monterrey - 29 de junio: $77,450 MXN / por persona
    • 

  • CDMX - 30 de junio: $78,500 MXN / por persona
    • 



FIFA Pavillion


    

  • Asientos preferentes
    • 

  • Servicio de hospitalidad antes y después del partido
    • 

  • Bienvenida festiva
    • 

  • Servicio de bebidas
    • 

  • Comida callejera gourmet
    • 

  • Entretenimiento y experiencias
    • 

  • Sin estacionamiento
    • 

  • Regalo conmemorativo
    • 

  • Precios
    • 

  • GDL - 11 de junio: $35,700 MXN / por persona
    • 

  • MTY - 14 de junio: $35,700 MXN / por persona
    • 

  • MTY - 20 de junio: $35,700 MXN / por persona
    • 

  • MTY - 24 de junio: $34,700 MXN / por persona
    • 

  • MTY - 29 de junio: $55,350 MXN / por persona.
    • 



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Mundial 2026 Boletos Precio México Entradas Costo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
FIFA revela precios de los boletos para partidos del Mundial 2026 en México; esto cuestan


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406499

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx