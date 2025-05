Fiesta del Orgullo LGBTI para el 21 de junio en Torreón

Nuevamente las calles de Torreón se pintarán de color el próximo 21 de junio por la edición 18 del Pride TRC 2025, en donde la comunidad LGBTIQ+ celebrará el Día del Orgullo. Este año será más especial ya que celebrarán también, la derogación del Artículo 75 del reglamento de Salud Municipal, que prohibía a los homosexuales realizar en público muestras de afecto, y los obligaba a someterse a pruebas de VIH o permanecer 36 horas detenidos sin derecho a una llamada.

Dicha medida fue impuesta en la Administración del panista Jorge Zermeño Infante y derogada en mayo del 2005.

Raymundo Valadez Andrade, activista por los derechos LGBTI, quien hace más de 20 años luchó por abolir dichas disposiciones que atentaban contra sus derechos humanos a los miembros de la comunidad, confirmó que la edición se llevará a cabo el 21 de junio a partir de las 4 de la tarde, en el cruce de avenida Abasolo y Galeana, a un costado de la Presidencia Municipal.

Compartió que por tercer año consecutivo, previo a la marcha se habrán de ofrecer 500 pruebas de VIH por parte del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) Torreón, a los participantes, quienes podrían recibir regalos desde playeras, coronas y collares alusivos a la fiesta.

Andrade comentó que el año pasado, se realizaron cerca de 500 pruebas, de entre las cuales el 10 por ciento resultó reactiva, por lo que se les invitó a iniciar su tratamiento en el Capasits, lo cual cumplieron.

“Eso lo celebramos porque esos reactivos no fueron a causa de que se hicieron pruebas, esos reactivos ya existían, los identificamos y los invitamos a que fueran a darse de alta a Capasits e iniciaran tratamiento.

Aqui lo padre es que se emperezaron a tratar y ya una vez que iniciaron su tratamiento ya no transmite el virus a otras personas al tener relaciones sexuales sin protección, lo ideal es que todos utilicemos condón para evitar infecciones de transmisión sexual”, detalló el organizador.

Valadez Andrade explicó que esta actividad es una réplica de lo que se hace en la Ciudad de México.

“Es algo que tiene éxito, no soy yo el que ha descubierto el hilo negro ni el huevo cocido, esto lo hacen en Ciudad de México, y el otorgarles regalos para incentivarlos, y ya lo vean como algo natural y no tengan miedo ni al resultado ni al qué dirán ni al me van a ver, es por tu salud, por tu vida y si aparte de eso te damos un estímulo como una playera, corona o collar, qué padre”, recalcó.

De la fiesta

Sobre el PRIDE o Marcha del Orgullo, dijo que al momento son cuatro los carros alegóricos los que estarán participando, en el primero de ellos dijo, se hará un homenaje a esas mujeres y hombres trans que se vieron perseguidos hace más de 20 años por las autoridades de Torreón.