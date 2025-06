FGE trabaja en identificar dos cuerpos que aún permanecen como desconocidos

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila en la región norte I con sede en Piedras Negras, realizan las investigaciones correspondientes para lograr la identificación de dos cuerpos sin vida que permanecen en calidad de desconocidos y se encuentran en resguardo del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Y es que, en dos hechos diferentes, se localizaron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, lo que generó la movilización de los cuerpos de seguridad, así como la apertura de sus correspondientes carpetas de investigación.

El primero de los cuerpos sin vida corresponde a una persona del sexo femenino, cuyos restos fueron localizados durante la madrugada del pasado viernes en el sector industrial de la colonia Bravo, en el municipio de Piedras Negras; básicamente a un costado de las vías del tren.

El cuerpo se encontraba mutilado, presuntamente debido a que fue arrollada por el ferrocarril y sus restos fueron localizados por un guardia de seguridad privada, quien aviso a las autoridades correspondientes para que tomaran conocimiento de los hechos.

Posteriormente, se registró el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, en avanzado estado de descomposición y el cual fue localizado en el interior de un inmueble abandonado que se localiza en las inmediaciones del bulevar Eliseo Mendoza Berrueto en la colonia Altamira.

Al lugar también arribaron corporaciones de seguridad del municipio de Piedras Negras y posteriormente arribaron los elementos de corporaciones de seguridad estatal, para finalmente presentarse los elementos de investigación.

Un par de horas más tarde fue encontrado un hombre sin vida en un inmueble abandonado del bulevar Eliseo Mendoza Berrueto de la colonia Altamira, pero este se encontró en estado de descomposición, lo que sugiere que tendía varios días de haber fallecido.

En ambos casos, hasta el momento no se ha podido establecer la identidad de los fallecidos y no se identificaron huellas de violencia en las escenas y en los restos de las personas que perdieron la vida; por lo que los elementos de la Agencia de Investigación criminal (AIC) de la FGE de Coahuila, trabajan bajo los protocolos de personas no identificadas.