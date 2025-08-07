Policiaca FALLECIMIENTOS INCENDIOS ACCIDENTES VIALES SEGURIDAD Robos

FGE investiga muerte de recién nacido, reportado en el Hospital General de Piedras Negras

También se dio aviso a la PRONNIF para realizar las indagatorias correspondientes, sobre el entorno familiar y descartar alguna omisión de cuidados

RENÉ ARELLANO

Personal del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez" de Piedras Negras, reportaron a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) región norte I, sobre el arribó a sus instalaciones de una mujer con su bebé de 18 días de nacido sin signos vitales; por lo que se inició una carpeta de investigación.

En el lugar tomaron conocimiento del deceso de un bebé, que llevaba por nombre Julián "N", quien contaba con 18 días de nacido. Mientras que la madre del bebé, se pudo establecer que se llama Sandra "N", de 37 años; quien fue entrevistada en el lugar.

Conforme a lo referido por la madre, se pudo establecer que durante la noche del miércoles el niño no quería comer y tenía dificultades para respirar. Y fue alrededor de las 11 de la mañana de este jueves, que percibió que el recién nacido sangraba de su nariz.

Situación por la cual llamó a su hermana y también solicitaron una ambulancia, arribando al lugar paramédicos de la Cruz Roja Mexicana delegación Piedras Negras, quienes trasladaron a la mujer y su bebé a Hospital General; sin embargo, al llegar ya no presentaba signos vitales.

Por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes y se aplicaron los protocolos correspondientes, pues también se dio aviso a la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) y realizar las indagatorias correspondientes, sobre el entorno familiar y descartar alguna omisión de cuidados.


Mientras que las autoridades de la FGE ordenaron en el levantamiento del cuerpo, su traslado para realizarse la autopsia y conoce la causa de su fallecimiento.






               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Piedras Negras fallecimientos menor

               


ID: 2404789

      


