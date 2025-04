Fernando Ortiz se disculpa con la afición y abandona conferencia de prensa

El entrenador de los Guerreros ha perdido 12 de los 15 partidos al momento del Clausura 2025.

Santos volvió a caer en casa ante un Querétaro que aprovechó los errores de los Guerreros en la defensiva, el cuadro de Fernando Ortiz dejó ir la ventaja obtenida por Ramiro Sordo en el primer tiempo y tras una derrota de dos goles por uno, el conjunto lagunero selló más que nunca el último lugar de la tabla con 7 puntos.

En cuanto al rendimiento del entrenador argentino, Ortiz se adjudica 12 derrotas en los 15 partidos que actualmente van del Clausura 2025, una de las peores marcas que ha tenido el conjunto Guerrero en toda su historia.

Esto dijo Fernando Ortiz en la conferencia de prensa

El "Tano" inauguró la conferencia de prensa de una manera distinta, Ortiz señaló que específicamente esta derrota fue muy dolorosa para él, por lo que se abstuvo de responder las preguntas de los medios y principalmente le pidió perdón a la afición santista que han sido testigos de una crisis en el club.

"Hoy tengo una tristeza muy grande personalmente, quiero pedirle perdón a la afición, a la gente que viene a disfrutar de su equipo y yo soy el responsable que no puedo darles esa alegría (...) hoy me pegó y me pegó mal, pocas veces me han visto de esta forma, siempre saludo y tengo buena energía pero hoy no".

El "Tano" reitera que finalizando el campeonato analizará su situación actual

Por otro lado, Fernando Ortiz aseguró que acabando el torneo pensará su situación y en la del club, pues en jornadas pasadas señaló que es importante que el equipo tenga una plantilla competitiva, asimismo, reiteró que le tiene un gran cariño a Santos Laguna.

"Vuelvo a decirles, finalizando el campeonato veremos qué sucede pero... quiero mucho a la institución y cuando hay amor pega mucho más cuando suceden este tipo de situaciones (...) les agradezco que estén acá pero prefiero decirles cómo estoy y dejar pasar ciertas preguntas y le pido perdón a la afición nuevamente".