Fernando Ortiz se despide de la afición santista ¿Qué dijo en redes?

Oficialmente, Fernando Ortiz renunció como entrenador de Santos Laguna tras un paso efímero en el banquillo de los Guerreros.

Este lunes los rumores sobre la posible salida de Fernando Ortiz del cuadro Guerrero empezaron a inundar las redes a tempranas horas, lo que se había anunciado terminó por confirmarse esta tarde cuando Santos Laguna oficialmente anunció que el "Tano" no continuará como timonel de los verdiblancos.

Anteriormente, al final del torneo, Ortiz, visiblemente afectado por los resultados que acompañó al Santos en el Clausura 2025, señaló que iba a pensar la situación con su cuerpo técnico, la directiva y que a partir de ahí iba a tomar una decisión sobre su futuro en la Comarca Lagunera, algo que hoy terminó por suceder.

Fernando Ortiz se despide del club y la afición santista en redes; esto dijo

Uno de los principales rumores sobre la partida de Ortiz es que la directiva no pudo cumplir con los refuerzos y pedidos que el "Tano" pidió para reforzar la plantilla, lo que habría provocado que renunciara del banquillo.

Posteriormente a su ida de Santos, Fernando Ortiz utilizó sus redes sociales para despedirse del club y de la afición santista señalando que la directiva y él no estaban en el mismo rumbo para llevar al conjunto Guerrero a un mejor puesto en la liga.

"Hoy me despido de Santos Laguna con dolor y decepción, no por decisión mía y de mi cuerpo técnico, mi querido club y yo no estamos en la misma sintonía de querer caminar juntos hacia adelante, he dejado pasar muchas situaciones y decisiones por el amor al club".

Ortiz reitera su cariño a la afición y espera ver a Santos en los primeros lugares otra vez

De igual manera, el extécnico Guerrero le dio las gracias a la afición por apoyar al equipo a pesar de todo e hizo hincapié en que le gustaría volver a ver al club en las primeras posiciones de la Liga MX.

"Quiero lo mejor para este club, quiero ver a Santos en los primeros lugares como se merece esta afición, quiero agradecerles por estar siempre presente, a los jugadores por su profesionalismo y al personal de la institución".