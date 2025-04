Fernando Ortiz levanta la voz en conferencia de prensa tras la derrota de Santos ante Tijuana

La conferencia de prensa post partido de Santos Laguna vivió un tenso momento luego de que se le cuestionara a Fernando Ortiz acerca de Grupo Orlegi.

Santos Laguna firmó este domingo el peor torneo corto en la historia del club tras quedar en último lugar de la Liga MX con solamente 7 puntos producto de dos victorias, un empate y catorce derrotas, una crisis que persigue a los Guerreros desde el Apertura 2024, donde sumaron 10 unidades.

El marcador terminó con 4 aplastantes goles en la portería de Carlos Acevedo, quien salió de la cancha en lágrimas tras los resultados negativos que han acompañado a Santos por segundo torneo consecutivo.

¿Planea Fernando Ortiz renunciar de Santos Laguna?

En la última conferencia de prensa post partido de Fernando Ortiz, el "Tano" volvió a pedirle una disculpa a los aficionados santistas, señaló en que tiene que haber un cambio notorio en la plantilla y aseguró que renunciar no está en sus planes.

"Antes que nada quiero pedir disculpas a nuestra querida afición, personalmente me siento muy avergonzado del torneo que hicimos, soy responsable de la situación (...) en mi mente hoy no pasa renunciar ni dar un paso al costado, estoy convencido y es muy claro que tiene que haber muchos cambios notorios y profundos, pero eso no dependerá de mí".

"Hoy tengo un conocimiento cien por cien de la plantilla y soy consciente y realista de que no alcanza, los jugadores también saben de la situación, lo reitero, tiene que haber un cambio rotundo, profundo y notorio, si no lo va a haber seguiremos teniendo dolores de corazón y de alma por la institución".

Fernando Ortiz levanta la voz tras ser cuestionado sobre Grupo Orlegi

"Tano" fue cuestionado sobre la filosofía de Grupo Orlegi y la forma en que se rige la empresa, Ortiz, visiblemente sorprendido por la pregunta ya que no hablaba de futbol, levantó la voz, tuvo un intercambio de palabras y dejó en claro que él no es el indicado para responder dicha duda ante la insistencia de quien hizo la interrogante.

"No soy quien para contestarte esa pregunta (...) ¿Yo soy el encargado de cómo actúa Orlegi?, ¡entonces pregúntame cosas de futbol no de Orlegi! (...) ¿Qué sé yo de Orlegi? yo soy tan empleado como todos los que están acá, ¿yo soy el indicado? ¡Háblame de futbol no me hables de Orlegi!", expresó el "Tano", quien aseguró que no se enfureció ante la pregunta.