Fernández Noroña acepta que hay candidatos a jueces que defendieron a narcos

El presidente del Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña, reconoció este martes que en las listas de candidatos a jueces entregadas por los Poderes Legislativo y Judicial, para las elecciones judiciales del 1 de junio se incluyeron candidatos que han defendido a narcotraficantes.

"Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad; me parece que sí hay algunos casos que deberían (retirarse)", declaró Fernández Noroña a medios, aunque no precisó cifras ni nombres.