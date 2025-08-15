Fe de erratas

En la edición de ayer, jueves 14 de agosto, en la página 2E, se publicó información imprecisa en la nota: Se manifiestan en Torreón y Gómez por falta de agua.

El texto menciona: “Por su parte, en la colonia Manantial, en Gómez Palacio, otro grupo de habitantes llevó a cabo un plantón sobre la avenida Universidad y el bulevar Constitución.... Los manifestantes acusaron a Simas de dar soluciones temporales sin ofrecer un calendario claro de rehabilitación...”

El texto correcto es: “Vecinos de la colonia El Manantial en Gómez Palacio se manifestaron bajo el puente Hamburgo, ya que mencionan no tener luz desde hace una semana. Los vecinos incendiaron llantas y basura, siendo disuadidos por autoridades, ante lo cual amenazaron con realizar una protesta en CFE”.