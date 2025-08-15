Fe de erratas

Torreón REGRESO A CLASES Vialidad y Movilidad Urbana Violencia de género VIALIDAD Educación

EL SIGLO DE TORREÓN

En la edición de ayer, jueves 14 de agosto, en la página 2E, se publicó información imprecisa en la nota: Se manifiestan en Torreón y Gómez por falta de agua.

El texto menciona: “Por su parte, en la colonia Manantial, en Gómez Palacio, otro grupo de habitantes llevó a cabo un plantón sobre la avenida Universidad y el bulevar Constitución.... Los manifestantes acusaron a Simas de dar soluciones temporales sin ofrecer un calendario claro de rehabilitación...”

El texto correcto es: “Vecinos de la colonia El Manantial en Gómez Palacio se manifestaron bajo el puente Hamburgo, ya que mencionan no tener luz desde hace una semana. Los vecinos incendiaron llantas y basura, siendo disuadidos por autoridades, ante lo cual amenazaron con realizar una protesta en CFE”.

