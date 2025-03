Fans mexicanos están molestos con Olivia Rodrigo por no traer producción completa para conciertos

En redes sociales ha surgido una controversia que involucra a la cantante Olivia Rodrigo, quien está a solo días de ofrecer dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México y una presentación en el festival Tecate Pal' Norte en Monterrey como parte de su gira "Guts World Tour".

Los livies mexicanos esperaban una producción similar a la presentó en Estados Unidos, sin embargo, tras ver el show en Brasil los fanáticos quedaron decepcionados. Por tratarse de un show en estadio, tendría una producción diferente, una mayor duración y un setlist amplio, pero no fue así.

Usuarios en X (antes Twitter) han manifestado su descontento, señalando que invertir en vuelos y hospedaje para asistir a un concierto que no ofrece diferencia con un show de festival les parece una estafa.

MÁS INFORMACIÓN Olivia Rodrigo en el Estadio GNP | Precios, boletos y todo lo que tienes que saber

Amigas, yo me siento un poco desanimada por el concierto de Olivia :( el que no fuera a traer parte de su producción era obvio, pero neta es una mentada de madre que nos de lo mismo que le dio a festivales cuando pagamos muchísimo más, ¿Qué piensan ustedes?, comentó una usuaria de X.

El descontentó surge ya que el show de Brasil duró menos de lo esperado ya que elimino canción del setlist, la cantante no tuvo cambio de vestuarios, lo que hiciera ver como si fuera una presentación de festival.

Incluso la joven cantante fue comparada con otros artistas que sí han traído su producción completa como Taylor Swift, The Weeknd, Twenty One Pilots, etc.

Hasta ahora, la cantante no ha abordado las críticas, y su equipo aún no se ha pronunciado sobre la estructura de sus presentaciones en México.

A pesar de la polémica, Rodrigo sigue siendo una de las artistas más esperadas en el país, y su participación en Pa'l Norte y en la Ciudad de México mantiene alta la expectativa entre sus fans.