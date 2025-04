Famosos piden solidaridad ante incendios en Los Ángeles

El fuego alrededor de la llamada “Tierra de las estrellas” sólo puede clasificarse como implacable entre los cinco incendios que cercaron desde las zonas de las montañas en Pacific Palisades hasta Pasadena, pasando por el vecindario del norte de Hollywood.

Miembros de la comunidad artística mexicana en Hollywood como Karla Souza y su director de Nosotros los Nobles, Gaz Alazraki, reportaron haber perdido su casa, mientras que otros como Eugenio Derbez, Verónica Falcón y Fernanda Romero, así como el coproductor de la serie “Acapulco”, Eduardo Cisneros, han respondido con preocupación y solidaridad por los mexicanos y latinos de su comunidad angelina.

Eugenio Derbez comentó que se encuentra muy triste y que lo que se ve en las noticias se queda corto con lo que ocurre en Los Ángeles, California.

“Es demasiada la gente que está siendo desplazada. Es peor que una guerra. No quedó nada. Se quemó nuestra oficina; pero seguimos de pie como compañía. Lo demás son bienes materiales y edificios.

“Como familia afortunadamente estamos bien, pero estamos con maleta empacada con lo esencial por si tenemos que salir corriendo. Mi casa está ahorita en medio de tres incendios. Recién salí corriendo para ir al supermercado a comprar comida para gente que viene a mi casa porque la evacuaron, entre ellos mi hijo Vadhir. Nos acercamos a los mexicanos que viven aquí en Los Ángeles para ayudar”.

Adriana Paz explicó que ella estaba hospedada en la avenida Sunset, porque se iban a quedar para los premios Critics Choice Awards. El lunes pasado, una asistente del estudio de Netflix le ayudó a salir por detrás del hotel porque enfrente había un incendio.

“Vi cómo se quemó parte de la colina y también parte de una casa. He estado en contacto con amigas actrices que viven en Los Ángeles”.

Verónica Falcón compartió que se encuentra muy agradecida con el departamento de bomberos y primeros rescatistas porque no han parado de trabajar ante esta terrible situación.

“La verdad sí son héroes.

Hay mucha gente que ha perdido sus casas, nunca habíamos visto incendios de este nivel. Es algo preocupante. Tuve que salir de Los Ángeles porque padezco de asma. La zona en la que vivo estaba tranquila hasta que surgió el segundo y tercer fuego”.

Fernanda Romero mencionó que ha dormido poco porque se encuentra cerca del fuego de Pacific Palisades donde vive ahí desde hace seis años con su familia.

“Con el viento bajó el cielo desde arriba hasta la playa.

La noche del martes no había sentido tanto miedo, escuchando el viento como un tornado. Hemos enfrentado problemas como que no había agua en las tomas. No estábamos preparados, pero nos estamos ayudando entre todos”.

El director de filmes como Nosotros los nobles, Gaz Alazraki, relató que salió de casa y vio que había un pequeño incendio arriba de la colina.

“Le avisé a mi esposa.

Asumimos que era un fuego más que se podía apagar, pero al poco tiempo sonó la alarma de evacuación y agarramos pasaportes, papeles y joyas. Mi esposa salió justo a tiempo. Pudimos llegar a casa de amigos a quedarnos. Cuando se actualizaron los mapas, entendimos que nadie se quedó con casa”.

La cantante, Amandititita, mencionó que hay una gran cantidad de mexicanos viviendo en Los Ángeles que la están pasando muy mal.

“Aquí hay más mexicanos que en La Condesa. Es muy fuerte ver cómo la gente se espera hasta el último momento para evacuar porque no tiene a dónde ir. Los coches los empiezan a abandonar en las carreteras, también a sus mascotas; esto es algo que ves en películas y que no te imaginas puede llegar a pasar”, señaló la artista.

Casas de Hanks y Spielberg a salvo

Tom Hanks y Steven Spielberg han corrido con suerte en medio del caos provocado por los incendios en Los Ángeles. A diferencia de otras estrellas de Hollywood, sus casas permanecen intactas.

Según reporta TMZ, la casa de Hanks, situada en un acantilado, y la de Spielberg, rodeada por un área boscosa, no sufrieron daños significativos. Sin embargo, la vivienda colindante a la de Hanks fue arrasada por el fuego.

Fuentes citadas por el medio también confirmaron que Spielberg no registró pérdidas materiales, un hecho llamativo dado que ambos artistas son amigos cercanos.

Mientras tanto, una larga lista de celebridades, incluyendo a Paris Hilton, Billy Crystal y Adam Brody, han visto sus hogares dañados o completamente destruidos.

Muchos han utilizado sus redes sociales para expresar su angustia y compartir mensajes de apoyo.