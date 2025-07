Familiares se manifiestan a un año de no saber del paradero de Pablo Jared Vallejo Adame

Al cumplirse un año de la desaparición de Pablo Jared Vallejo Adame, familiares, amigos y ciudadanos que se han sumado, se plantaron de manera pacífica sobre la carretera Torreón- San Pedro justo en la desviación al ejido Albia, aquella que tomó el 30 de julio cuando su destino era llegar a Químicas del Rey, con la intención de visibiliza el caso y exigir respuestas a las autoridades tanto de Coahuila como de Durango.

“A mi hijo lo desaparecieron, mi hijo hoy no está aquí porque él fue prueba contundente de un delito, el haberlo desaparecido por qué motivo no lo sé, no sé cuál haya sido la causa para que le pasara esto”, dijo su madre, Janeth Adame lanzó un mensaje para los gobernadores de Coahuila y Durango, Manolo Jiménez Salinas y Esteban Villegas Villarreal, respectivamente.

“… me dirijo a ustedes con el dolor más profundo y con la exigencia de respuestas claras, reales y contundentes sobre el paradero de mi hijo. Hoy se cumple un año de que Pablo Jared fue desaparecido, en un tramo carretero que él jamás transitaba de manera habitual siendo apenas su cuarta ocasión dirigiéndose a su trabajo a Químicas del Rey

En el punto donde sucedieron los hechos existen cámaras de videovigilancia C2 y C4 las cuales según las versiones oficiales casualmente no funcionaban ese día. Resulta inaceptable y contradictorio considerando la fuerte inversión de seguridad que el Estado presume constantemente.

Hoy yo le pido al gobernador Manolo Jiménez y a Esteban Villegas, que mencionan Coahuila y en Durango ‘no pasa nada’, sin embargo nuestra realidad es otra”.

En su escrito, señala que las cámaras que debieron haber protegido a su hijo, “no funcionaban”, además, señaló que las investigaciones que se llevan a cabo en ambas entidades “no han dado resultados”.

“Como familia seguimos sin respuesta. Exijo que su gobierno demuestre con hechos y no solo con discursos, y que verdaderamente le importe la seguridad de los ciudadanos”.

En tanto que el mensaje para el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández, “sabemos que su trabajo es bueno y de las múltiples reuniones en las que destaca los avances de seguridad, la pregunta es simple ¿Dónde está mi hijo Pablo Jared?”.

En él también reclama que no se puede seguir clasificando el caso de Jared como un simple desaparecido, cuando la camionera en la que viajaba su encontrada calcinada, sin que hasta la fecha se haya determinado con claridad ¿qué ocurrió?

Y exigió, “como madre no busco culpables fabricados, ni promesas vacías, exijo la verdad, exijo justicia, exijo la localización de Pablo Jared Vallejo. Que el aparato de seguridad del estado deje de omitir la gravedad de esta situación y actúen con seriedad y humanidad que el caso merece”.

Y advirtió que en tanto no se tengan respuestas, seguirán en las calles alzando la voz hasta encontrarlo.

El grupo de unas 50 personas, por momentos, bloqueó la vialidad, para después liberar un solo carril, a fin de visibilizar las lonas en donde se tenía impresa la ficha de búsqueda de Pablo Jared emitida por la Fiscalía General del Estado de Durango. “No quisiéramos perjudicar a nadie más, hacer presencia, es un lugar muy transitable”.

Como parte de su movilización, también entregaron volantes con la ficha de búsqueda impresa, a cada uno de los conductores de transporte público, de carga y privado, para lograr tener un mayor alcance.