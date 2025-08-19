Familiares denuncian desaparición de joven tras presunta salida irregular de un anexo en Torreón

La tarde-noche de este martes, alrededor de las 19:00 horas, familiares y amigos de Tomás David Espino Navarrete, de 24 años, se manifestaron a las afueras del anexo Transmítelo, ubicado sobre la avenida Zaragoza de la colonia Campo Nuevo en Torreón, para exigir respuestas sobre el paradero del joven, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 12 de julio.

De acuerdo con su hermana, Paola Janeth Espino Navarrete, Tomás David había sido internado en dicho centro por decisión familiar debido a problemas de adicciones, bajo un acuerdo firmado en el que se estipulaba que no podría salir sin autorización expresa de ella o de su madre . Sin embargo, según relataron los encargados del anexo, el joven habría salido de manera “voluntaria” el mismo 12 de julio, sin que la familia fuera notificada.

“Yo firmé una hoja donde se establecía claramente que no lo dejarían salir a menos que yo o mi mamá fuéramos por él. Sin embargo, nos dicen que salió solo y que alguien firmó su salida, pero a nosotros nunca se nos avisó. Ahora, esa hoja ya no aparece en el expediente”, señaló Paola Janeth durante la protesta.

La joven agregó que, al solicitar los videos de las cámaras de seguridad que pudieran comprobar la salida de su hermano en buen estado, el personal del anexo les informó que las grabaciones ya no estaban disponibles porque se borran de manera automática después de un mes.

“Eso nos genera muchas dudas, porque lo único que pedimos es ver que él realmente salió y en qué condiciones lo hizo, pero no quieren mostrarnos nada”, expresó.

Paola también denunció irregularidades en el manejo del caso: “Fuimos a la Fiscalía y lo único que hicieron fue darnos una ficha de búsqueda, no quisieron tomarlo como una denuncia formal de desaparición. No nos dieron ni número de carpeta ni nada. Yo sospecho que aquí le hicieron algo, porque se contradicen en todo y no nos entregan pruebas”.

En la manifestación participaron su madre, tías, vecinos y amistades de la familia, quienes señalaron que no se retirarán del lugar hasta obtener respuestas claras por parte de los responsables del anexo. Asimismo, exigieron que las autoridades investiguen si este centro de rehabilitación opera de manera legal o clandestina.

“Exigimos que nos muestren las cámaras, que nos den el expediente completo y que respondan por mi hermano. Si no hay una solución, pediremos que se actúe legalmente contra el anexo, porque mi hermano seguía bajo su responsabilidad”, finalizó la hermana del joven desaparecido.

Por lo pronto, la familia continúa en la búsqueda de Tomás David, recorriendo colonias, pidiendo apoyo en redes sociales y manteniendo la exigencia de que las autoridades estatales intervengan en el caso.