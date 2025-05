Madre de Pablo Jared clama justicia ante la visita de Sheinbaum en Torreón

Con la esperanza de tener acercamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Torreón, los padres de Pablo Jared Vallejo Adame, desaparecido el 30 de junio de 2024, acudieron a la ceremonia de inauguración del Hospital del ISSSTE, sin poder lograrlo, aunque sí entregaron documentos con una serie de peticiones sobre su caso al personal que la acompañaba.

Con pancarta en mano en la que solicita la intervención de la presidenta, así como con la ficha de búsqueda de su hijo, Janet Adame, madre de Jared, se pudo hacer visible entre la multitud que acudió al lugar, con la misma intención, tener un acercamiento con la presidenta.

Aunque esperaron por horas, no lograron ese acercamiento fugaz pero sí con su personal, “solo mandó personal para recibir unos sobres que hicimos nosotros con información respecto a lo del caso de mi hijo junto con algunas peticiones por parte de la familia y la ficha de búsqueda de nuestro hijo”, comentó la madre quien no ha dejado de buscar respuestas sobre la desaparición de su hijo, entre los límites de Coahuila y Durango durante su traslado por trabajo a Químicas del Rey.

En el documento con fecha del 17 de mayo, se lee: “¡Justicia para mi hijo Pablo Jared! A 9 meses de su desaparición, el Estado sigue sin cumplir con su deber”. Soy Janeth Alejandra Adame Caldera, madre de Pablo Jared Vallejo Adame, y desde hace nueve meses, vivo con la incertidumbre, el dolor y la rabia de no saber dónde está mi hijo. El 30 de julio de 2024, Pablo Jared desapareció, y desde entonces, el Estado Mexicano nos ha fallado.

A pesar de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió la Acción Urgente 1891/2024, exigiendo a México una búsqueda inmediata, hoy puedo decir con claridad: el Estado no ha cumplido. No ha realizado una búsqueda efectiva. No ha considerado la desaparición forzada como una línea de investigación, y apenas en estos días nos entregaron los movimientos bancarios de mi hijo, a pesar de haber sido solicitados desde los primeros días tras su desaparición.

"Seguimos luchando por justicia”

En el mismo documento, dan a conocer que como familia, han emprendido una serie de estrategias legales entre ellas: Una demanda de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, para que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación, “ya que creemos que autoridades podrían estar involucrados en la desaparición de mi hijo.

Hemos presentado solicitudes para que se recuperen videos de cámaras de seguridad públicas y privadas, en puntos clave del recorrido que hizo Pablo Jared antes de desaparecer. Hemos pedido que se realicen peritajes independientes sobre el vehículo incinerado y las pertenencias de mi hijo.

También solicitamos que la Policía Cibernética investigue publicaciones en redes sociales donde se señala la participación directa de policías municipales”.

Y entre las exigencias están: 1, Que se investigue a fondo la desaparición forzada de Pablo Jared; 2, Que se cumpla íntegramente con la Acción Urgente 1891/2024; 3, Que la Fiscalía General de la República atraiga el caso; 4, Que se me garantice mi derecho a participar en todas las diligencias; y 5, Que se realicen sin más demora los peritajes pendientes.