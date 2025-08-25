Familia resulta lesionada tras volcadura en carretera San Pedro–Cuatrociénegas

La tarde de este lunes se registró un aparatoso accidente en el kilómetro 3 de la carretera San Pedro–Cuatrociénegas, donde una familia integrada por un adulto y tres menores de edad resultó lesionada luego de que la unidad en la que viajaban volcara.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia se dirigía hacia el municipio de Nava, Coahuila, cuando por razones aún no precisadas el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que la unidad terminara fuera del camino con las llantas hacia arriba.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Municipal de Protección Civil, quienes de inmediato implementaron maniobras de auxilio. También se hicieron presentes integrantes del Grupo de Reacción Inmediata, que brindaron apoyo en la atención de los ocupantes hasta la llegada de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los cuatro lesionados fueron trasladados a un centro médico de la región para su valoración, reportándose que ninguno de ellos presentaba heridas que comprometieran su vida.

Como parte del protocolo de seguridad, personal de rescate procedió a desconectar el acumulador del vehículo y a neutralizar un derrame de aceite que se generó tras la volcadura, con el objetivo de eliminar cualquier riesgo de incendio.

Finalmente, la situación quedó bajo control, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para deslindar las causas que originaron el percance.