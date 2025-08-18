Familia de motociclista arrollado exige justicia; presunto responsable seguirá proceso en libertad

Con pancartas y consignas, familiares y amigos de Luis Ángel Valero Murillo, joven motociclista que perdió la vida el pasado 30 de marzo, se manifestaron este lunes frente a la Fiscalía General del Estado para exigir justicia, luego de que el presunto responsable obtuviera su libertad condicional.

Los inconformes reprocharon que el caso fuera reclasificado de homicidio doloso a homicidio culposo, decisión que permitió al imputado, identificado como Sergio Eliud “NN”, de 21 años, abandonar la prisión preventiva y continuar su proceso en libertad, portando un brazalete electrónico y con la obligación de firmar cada 15 días.

“Dicen que se quedó sin frenos, pero hubo testigos que escucharon amenazas de Sergio hacia mi hijo momentos antes del accidente. No es justo que ahora lo dejen libre”, denunció María Murillo, madre de Luis Ángel, visiblemente afectada.

El hecho que hoy motiva la protesta ocurrió durante la madrugada del 30 de marzo, sobre el bulevar Diagonal Reforma, a la altura de la colonia Rincón La Merced. Luis Ángel, de 19 años, viajaba como pasajero en una motocicleta manejada por su amigo Alejandro, de 18 años, cuando fueron embestidos por una camioneta Ford pick up conducida por Sergio Eliud “NN”, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Tras el impacto, los jóvenes fueron proyectados contra el pavimento y arrastrados 50 metros, hasta que la camioneta terminó su marcha al chocar contra un poste de concreto. Luis Ángel perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante resultó lesionado.

Testigos aseguraron haber escuchado una discusión previa entre el conductor y los motociclistas, lo que refuerza la versión de la familia de que no se trató de un accidente.

Al respecto, el titular de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado, Carlos Rangel, informó que recibió a la madre y a los hermanos del fallecido, a quienes aclaró que el cambio de medida cautelar escapa de la jurisdicción de la Fiscalía, ya que esas resoluciones son emitidas por la autoridad judicial.

“La Fiscalía sigue en la postura de que caiga todo el peso de la ley sobre la persona responsable, ya que tenemos datos de investigación sólidos que nos conducen a cómo sucedió el delito y la forma en que lo estamos imputando, tan así que fue vinculado a proceso”, señaló el delegado.

Rangel agregó además que el delito no fue reclasificado, pues el caso continúa bajo la figura de homicidio doloso, y que el Ministerio Público ya se encuentra preparando la etapa de juicio para sostener la acusación en los tribunales.

La madre de Luis Ángel reiteró su exigencia a las autoridades estatales y judiciales para que revisen el expediente y actúen conforme a la gravedad de los hechos, advirtiendo que la libertad del presunto responsable pone en riesgo que la muerte de su hijo quede impune.