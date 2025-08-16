Familia de joven atropellado en Torreón reclama liberación del presunto responsable

Familiares y amigos de Luis Ángel Valero Murillo, joven de 19 años que murió atropellado en marzo pasado, denunciaron que el presunto responsable, Sergio Eliud “NN” de 20 años de edad, fue liberado por un juez del Centro de Justicia Penal de Torreón, pese a que existen testigos y pruebas de que el hecho fue intencional.

El fatal incidente ocurrió a las 2:00 de la madrugada del 30 de marzo en la Diagonal de Las Fuentes y calle Villa del Torreón.

Según la investigación inicial, Sergio Eliud “NN” en completo estado de edad, conducía una camioneta Ford pickup color negro modelo 1976, cuando, tras una discusión con dos motociclistas sobre el bulevar Laguna, a la altura de un semáforo comenzó a discutir con uno de los motociclistas y cuando el semáforo cambió que Sergio Eliud “NN” los persiguió impactando la parte trasera de la motocicleta, momento en el que Luis Ángel que viajaba como copiloto en la motocicleta salió proyectado y se impactó contra un vehículo y perdió la vida de manera instantánea.

Sergio Alejandro, de 18 años, quien conducía, fue arrollado por Sergio Eliud “NN” siendo arrastrado por más de 50 metros hasta que perdió el control de la camioneta y se impactó contra un poste y unas nomenclaturas. Sergio Alejandro resultó gravemente herido pero sobrevivió.

Tras el ataque, el probable responsable intentó huir corriendo rumbo a la colonia Zaragoza Sur, pero fue detenido por las autoridades y posteriormente presentado en audiencia ante el Juez de la Causa, donde fue vinculado a proceso e ingresado a las instalaciones del Cereso de Torreón, donde continuó el caso.

Sin embargo, el pasado jueves 17 de julio, un juez ordenó la liberación Sergio Eliud “NN” bajo medidas cautelares: firma periódica y uso de localizador electrónico. El problema, señalan los familiares, es que actualmente no hay dispositivos disponibles, por lo que el señalado se encuentra en libertad total.

“El peritaje que presentó la defensa, aseguran que ‘ fallaron los frenos de la camioneta” y estamos muy preocupados de que lo dejen en libertad definitiva” dijo un familiar de la víctima.

El caso continúa abierto por parte de las autoridades, pero la familia exige que Sergio Eliud “NN” enfrente el proceso tras las rejas, al considerar que se trató de un homicidio doloso y no de un accidente.