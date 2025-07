¿Fama o peligro? Estos son los deportistas que han sido vinculados con el crimen organizado

Con la reciente captura de Julio César Chávez Jr., entre los fanáticos del deporte se han reavivado las controversias sobre los vínculos de ciertos deportistas con el crimen organizado. A lo largo de los años, varios atletas han sido señalados por su relación con figuras del narcotráfico, aunque las circunstancias varían en cada caso.

¿Quiénes han sido los deportistas relacionados al crimen organizado?

Julio César Chávez

A pesar de no estar directamente implicado en actividades delictivas, Julio César Chávez, quien pasó la mayor parte de su vida en Sinaloa, ha estado en contacto con muchas figuras del narcotráfico debido a su entorno social. Aunque ha dejado claro que conocer a personajes vinculados al crimen no implica participación en actividades ilegales, no ha evitado reconocer que, en su época de mayor éxito, fue acercado en varias ocasiones por sicarios que intentaban presentarlo con capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros importantes narcotraficantes.

Jared Borgetti

En el caso de Jared Borgetti, el vínculo con el crimen organizado no es directo, pero sí es relevante. El exfutbolista mexicano fue sorprendido en una fiesta de Francisco Rafael Arellano Félix, miembro del Cártel de Tijuana, donde un atentado acabó con la vida de Arellano. En la celebración también estuvo presente Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez. La Procuraduría de Baja California Sur confirmó que Borgetti asistió al evento en 2013, aunque no se le vinculó con actividades ilegales.

Lionel Messi y el Barça

En 2013, Lionel Messi y varios miembros del Futbol Club Barcelona se vieron envueltos en un escándalo de lavado de dinero relacionado con sus partidos benéficos. Según una investigación del diario El Mundo, el Cártel de Los Valencia utilizó estas actividades para lavar dinero mediante la compra de boletos y donaciones a las organizaciones benéficas de Messi. Aunque los jugadores del Barcelona no fueron directamente implicados, se descubrió que los narcotraficantes obtenían un 90% del dinero invertido, mientras que los organizadores se quedaban con el 10%. La investigación, que fue seguida de cerca por la DEA, no resultó en cargos formales y el caso fue archivado en 2015.

Rafa Márquez

El 9 de agosto de 2017, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a Rafa Márquez en una lista de personas señaladas por sus vínculos con una red de lavado de dinero dirigida por Raúl Flores, conocido narcotraficante asociado con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Márquez fue acusado de actuar como prestanombre en el esquema de lavado, aunque en 2018 las autoridades mexicanas lo exoneraron. En 2021, el Departamento del Tesoro también retiró sus acusaciones.

Cuauhtémoc Blanco

El exfutbolista y político mexicano que por medio de una foto salió su vínculo con el narcotráfico; ya que en esta él salía posando con los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación: Irving Solano Vera, Raymundo Castro Santiago y Homero Figueroa Meza. Blanco argumentó que, como figura pública y gobernador, era común que posara en fotos con mucha gente a la que no necesariamente conocía; sin embargo esta declaración no fue suficiente para limpiar la percepción que obtuvo.

Esteban Loaiza

El caso de Esteban Loaiza es uno de los más notorios. En 2018, el beisbolista mexicano fue arrestado en Estados Unidos con 20 kilos de cocaína en su poder. Tras declararse culpable de narcotráfico, Loaiza pasó de 2019 a 2021 en prisión. Actualmente, cumple una condena en libertad. Su caso generó gran revuelo, ya que fue una de las figuras más destacadas del béisbol mexicano.Varios deportistas de renombre han sido asociados con actividades del crimen organizado, algunos por contacto directo con narcotraficantes, mientras que otros se han visto implicados en escándalos de lavado de dinero o tráfico de drogas. Aunque en muchos casos no se ha demostrado su participación activa en actividades ilícitas, estos vínculos han marcado sus carreras y las percepciones del público.