Falsa enfermera asciende de puesto y atendió a mas de 4 mil pacientes; terminó detenida

Durante más de un año, Autumn Bardisa, una mujer de 29 años, logró engañar a un hospital en Florida, Estados Unidos, y ejercer como enfermera sin contar con la licencia requerida. Su caso ha generado debate, no solo por la magnitud del fraude, sino porque incluso fue reconocida por su “buen desempeño” y ascendida de puesto antes de que todo saliera a la luz.

Sospechas que destaparon el fraude

Bardisa trabajaba en el hospital AdventHealth Palm Coast Parkway, donde atendió a más de 4 mil pacientes desde junio de 2024. La contratación se dio luego de que presentara un número de licencia real, pero perteneciente a otra persona con un apellido distinto. Alegó que había cambiado de nombre tras casarse, y la explicación fue aceptada sin mayor verificación.

Las dudas surgieron cuando un compañero revisó sus credenciales y descubrió que su licencia como asistente de enfermería había expirado. A partir de ahí, la administración inició una revisión interna que terminó confirmando que Bardisa nunca había sido una enfermera certificada.

Arresto y repercusiones

Tras una investigación de siete meses, las autoridades determinaron que Bardisa había robado la identidad de una enfermera con la que estudió en la misma universidad, aunque nunca tuvieron contacto directo. Fue arrestada el pasado 5 de agosto al llegar a su casa, todavía vestida con su uniforme.

La policía del condado de Flagler difundió el video del arresto, el cual se volvió viral en redes sociales. Muchos usuarios reaccionaron con asombro y opiniones divididas: algunos criticaron el riesgo para los pacientes, mientras que otros destacaron que, pese a todo, parecía realizar bien su trabajo.

El hospital emitió un comunicado asegurando que ha reforzado sus protocolos de contratación para evitar casos similares en el futuro. Por su parte, Bardisa enfrenta cargos por ejercicio ilegal de la profesión y robo de identidad.

El caso ha abierto un debate sobre los vacíos en los procesos de verificación de credenciales médicas, así como la responsabilidad de las instituciones sanitarias para garantizar la seguridad y confianza de los pacientes.