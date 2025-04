¿Falleció Alan Rangel, primer ganador de Masterchef México? Esto es lo que se sabe

En días recientes ha circulado mediante redes sociales, la noticia del supuesto fallecimiento de Alan Rangel, quien fue el primer ganador de MasterChef México, y esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Qué hizo Alan Rangel tras ganar MasterChef México?

Alan Rangel, el nombre que resonó en los hogares mexicanos al convertirse en el primer ganador de MasterChef México, ha tenido una trayectoria marcada por el éxito culinario, pero también por episodios polémicos que han captado la atención del público.

En 2015, Rangel se alzó con el codiciado título de la primera temporada del reality de cocina, superando a la Hermana Flor y a Marlene Trujillo.

Sin embargo, su paso por el programa no estuvo exento de controversias. Los roces con el chef Benito Molina, uno de los jueces, fueron notorios, y tras su salida, Rangel declaró que el chef llegaba a las grabaciones con aliento a alcohol, lo que generó un fuerte reclamo por parte de Molina.

En el mismo 2015, fue detenido en el Aeropuerto Heriberto Jara Corona de Veracruz por agredir a dos empleados, luego de que le impidieron ingresar con envases de gel y otros productos. Aunque fue liberado poco después, el incidente dejó una mancha en su imagen pública.

Tras ganar MasterChef, abrió su propio restaurante en Jalisco, el cual tuvo que cerrar debido a la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19. También participó como experto en ediciones posteriores del reality y tuvo apariciones en programas de TV Azteca Jalisco.

¿Murió Alan Rangel, ganador de la primera temporada de MasterChef?

Recientemente, las redes sociales se encendieron con rumores sobre la supuesta muerte de Rangel.

Una publicación de Michell Hernández, quien sería su novia desató la especulación, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial. Se ha rumorado que el chef sufría de cáncer.

Captura de pantalla de Facebook

La presunta muerte de Alan Rangel ha generado revuelo en las redes sociales, donde el chef daba cuenta de recetas y la vida que llevaba junto a su novia y su hijo en Estados Unidos.

Algunos usuarios llegaron a revisar sus perfiles personales y notaron que no ha tenido actividad desde 2024. También comenzaron a circular rumores sobre posibles problemas de salud, basados en sus publicaciones más recientes.

No obstante, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el fallecimiento del ex concursante de MasterChef México por parte de los familiares o de TV Azteca, ni se han dado a conocer más detalles al respecto.