Fallece Xava Drago tras larga lucha contra el cáncer

Xava Drago, vocalista de la icónica banda Coda, falleció ayer debido a complicaciones derivadas de un cáncer de estómago.

La noticia fue confirmada la mañana de este jueves 21 de agosto a través de las redes sociales oficiales de la agrupación:

"Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes", publicaron.

El grupo también agradeció las muestras de cariño recibidas desde que el cantante hizo pública su enfermedad:

"Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado… Queremos agradecer a los fans, amigos, medios, familia de Xava y todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy tristemente llegó a su fin", señalaron.

Previo a su partida, el cantante dejó un mensaje para sus seguidores en el que aceptaba su destino. Xava Drago había revelado a principios de agosto que padecía cáncer de estómago en fase terminal.

"Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar a la vida… Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera… Para cuando estén leyendo estas líneas, yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz… Me despido con mucho amor para todos".