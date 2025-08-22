Espectáculos Fallecimientos Famosos La Casa de los Famosos México Entrevistas ERNESTO BARAJAS

Fallece Nayeli, conocida como 'La Reina de la Cumbia'

FÁTIMA MARTÍNEZ

El mundo de la música vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de Nayeli, reconocida por muchos como 'La Reina de la Cumbia'.

La triste noticia fue dada a conocer por la familia González Orozco a través de un comunicado en Facebook, donde destacaron el talento, carisma y la pasión que Nayeli entregó en cada presentación, dejando una huella imborrable en los corazones de su público.

"Con profundo pesar, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra amada Nayeli, conocida con cariño y respeto como 'La Reina de la Cumbia'. Su alegría, talento y carisma iluminaron los escenarios y los corazones de todos quienes la escucharon y compartieron con ella momentos inolvidables. Hoy parte de este mundo dejando un gran legado musical y humano, que permanecerá vivo en cada acorde de cumbia y en cada recuerdo de quienes la amaron y admiraron", anunciaron.

La familia agradeció profundamente las muestras de cariño, solidaridad y respeto recibidas en este difícil momento, acompañando a sus seres queridos en el dolor por la partida de Nayeli.



"Descansa en paz, Reina de la Cumbia. Siempre vivirás en la música y en nuestra memoria. A nuestros compañeros músicos, los invitamos a sumarse a este último homenaje a su vida, música y legado", expresaron.




               
               


               

               
               

               
               
               
