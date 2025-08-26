Fallece motociclista tras derrapar en Torreón

La noche de este martes, un motociclista perdió la vida al derrapar en plena calzada Río Nazas, debajo del Puente Plateado en la ciudad de Torreón.

El percance ocurrió alrededor de las 22:40 horas, cuando Martín de Jesús Arroyo, de 27 años de edad, circulaba a bordo de su motocicleta por la mencionada vialidad. Al intentar incorporarse a la calzada, el joven perdió el control de la unidad y sufrió un fuerte derrape que lo proyectó contra el pavimento, quedando tendido en el asfalto.

Automovilistas que presenciaron la escena solicitaron de inmediato apoyo al sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes intentaron brindarle auxilio, aunque lamentablemente ya no contaba con signos vitales al momento de su valoración.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y personal del Grupo de Análisis y Reacción (PAR), mientras agentes de Tránsito y Vialidad, así como peritos del Tribunal de Justicia Municipal, tomaban conocimiento del hecho y elaboraban el reporte correspondiente.

El cuerpo del joven fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley. En tanto, la motocicleta fue asegurada y retirada del lugar con apoyo de una grúa.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) inició con las indagatorias correspondientes para establecer con precisión las causas que provocaron el accidente, así como para dar parte a la familia del fallecido.