Fallece Jeff Baena, cineasta independiente y esposo de Aubrey Plaza

El director de cine independiente y guionista estadounidense Jeff Baena, esposo de la actriz Aubrey Plaza, falleció a los 47 años, según indicó este sábado la Oficina del Forense del condado de Los Ángeles.

Baena, artífice de cintas como "Life After Beth" (2014) y "The Little Hours" (2017), protagonizadas por Plaza, falleció este viernes en su residencia de Los Ángeles y la causa de su muerte aún se está investigando, detalla el registro forense.

El artista, originario de Miami, se graduó en Cine en la Universidad de Nueva York en 1999 para después acercarse a Hollywood y dar sus primeros pasos como asistente de los reconocidos directores Robert Zemeckis y David O. Russell.

Baena dio su salto en el cine como coguionista de "I heart Huckabees" (2004), dirigida por Rusell y con un gran elenco de actores, incluyendo a Dustin Hoffmanm, Mark Wahlberg y Jude Law.

El cineasta mantenía una relación alejada de los focos con Plaza desde 2011 y ella hizo público en las redes sociales que se habían casado en 2021; en los últimos años colaboraron en la serie "Cinema Toast" (2021) y la película "Spin me round" (2022).

Según el portal de farándula TMZ, que cita fuentes policiales, Baena cometió suicidio.

Las personas en Estados Unidos que están pensando en el suicidio pueden llamar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255, o usar el chat de Lifeline, ambos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.