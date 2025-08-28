Torreón servicios públicos Diócesis de Torreón Peñoles SIMAS Extorsiones

Diócesis de Torreón

Fallece el padre Zatarain tras permanecer hospitalizado más de 20 días

La comunidad recuerda su entrega y vocación mientras lamenta su partida en la Fiesta de San Agustín

Fallece el padre Zatarain tras permanecer hospitalizado más de 20 días

Fallece el padre Zatarain tras permanecer hospitalizado más de 20 días

GUADALUPE MIRANDA

La Diócesis de Torreón informó que esta mañana, 28 de agosto, falleció el padre Gerardo Zatarain García, tras permanecer más de 20 días hospitalizado. “El día de hoy por la mañana, 28 de agosto, Fiesta de San Agustín, fue llamado a la presencia de Dios el querido padre Gerardo Zatarain García”, señaló la Diócesis en un comunicado.

El padre Zatarain había sido ingresado a terapia intensiva desde hace varias semanas, permaneciendo algunos días en recuperación antes de regresar a cuidados intensivos durante el fin de semana. La Diócesis y las parroquias de San Agustín y San José habían mantenido un llamado constante a la comunidad para orar por su salud, recibiendo mensajes de apoyo de feligreses que lo reconocían como un “guerrero de corazón”.

Nacido en Torreón el 10 de mayo de 1952, Gerardo Zatarain inició su formación religiosa en el Seminario Diocesano del Señor San José en Guadalajara y continuó en el Seminario Regional del Norte, en Chihuahua. Tras un breve período fuera del seminario trabajando en la pastoral de ranchos y ejidos, reingresó en 1977 para continuar sus estudios de Teología. Fue ordenado diácono el 23 de mayo de 1981 y sacerdote el 22 de agosto del mismo año en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen.

Durante su trayectoria pastoral, Zatarain desempeñó cargos como promotor vocacional, vicario cooperador, responsable del Movimiento de Cursillos de Cristiandad y párroco en diversas comunidades, incluyendo la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, San José y Todos los Santos. En 2021 fue nombrado capellán oficial del Club Santos Laguna, donde era conocido por oficiar misas con su sotana verdiblanca. Su último cargo fue como adscrito a la Parroquia San Agustín, desde noviembre de 2024.

Su fallecimiento representa una pérdida significativa para la comunidad de Torreón, que recuerda su vocación, cercanía y compromiso pastoral.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Diócesis de Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Fallece el padre Zatarain tras permanecer hospitalizado más de 20 días


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409920

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx