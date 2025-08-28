Fallece el padre Zatarain tras permanecer hospitalizado más de 20 días

La Diócesis de Torreón informó que esta mañana, 28 de agosto, falleció el padre Gerardo Zatarain García, tras permanecer más de 20 días hospitalizado. “El día de hoy por la mañana, 28 de agosto, Fiesta de San Agustín, fue llamado a la presencia de Dios el querido padre Gerardo Zatarain García”, señaló la Diócesis en un comunicado.

El padre Zatarain había sido ingresado a terapia intensiva desde hace varias semanas, permaneciendo algunos días en recuperación antes de regresar a cuidados intensivos durante el fin de semana. La Diócesis y las parroquias de San Agustín y San José habían mantenido un llamado constante a la comunidad para orar por su salud, recibiendo mensajes de apoyo de feligreses que lo reconocían como un “guerrero de corazón”.

Nacido en Torreón el 10 de mayo de 1952, Gerardo Zatarain inició su formación religiosa en el Seminario Diocesano del Señor San José en Guadalajara y continuó en el Seminario Regional del Norte, en Chihuahua. Tras un breve período fuera del seminario trabajando en la pastoral de ranchos y ejidos, reingresó en 1977 para continuar sus estudios de Teología. Fue ordenado diácono el 23 de mayo de 1981 y sacerdote el 22 de agosto del mismo año en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen.

Durante su trayectoria pastoral, Zatarain desempeñó cargos como promotor vocacional, vicario cooperador, responsable del Movimiento de Cursillos de Cristiandad y párroco en diversas comunidades, incluyendo la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, San José y Todos los Santos. En 2021 fue nombrado capellán oficial del Club Santos Laguna, donde era conocido por oficiar misas con su sotana verdiblanca. Su último cargo fue como adscrito a la Parroquia San Agustín, desde noviembre de 2024.

Su fallecimiento representa una pérdida significativa para la comunidad de Torreón, que recuerda su vocación, cercanía y compromiso pastoral.