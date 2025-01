Fallece Cristóbal Ortega, leyenda de las Águilas

l dos veces mundialista por México Cristobal Ortega, leyenda del campeón América del futbol mexicano, falleció a la edad de 68 años, informó su antiguo equipo en redes sociales.

"El Club América lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Cristóbal Ortega, leyenda absoluta de nuestra institución. Su legado y amor por el equipo quedarán grabados para siempre en la historia de nuestro club y en el corazón de nuestra afición. Nos unimos al dolor que embarga a sus familiares y amigos en este difícil momento", lamentó el América en un comunicado.

Cristobal es, junto con Alfredo Tena, el jugador con más títulos ganados en la historia de las Águilas. Obtuvo 14 en su carrera que arrancó en 1974 y concluyó en 1992 siempre con el equipo azulcrema.

El nacido en la capital mexicana ayudó al América a levantar seis de los 16 títulos de liga que tienen al equipo como el más ganador en la historia de la Liga MX. También levantó tres trofeos de Campeón de Campeones.

En el ámbito internacional, Ortega fue parte de las Águilas que le ganaron las dos Copas Intercontinentales que tiene la institución, las cuales se obtuvieron ante Boca Juniors de Argentina en 1978 y en 1991 contra el Olimpia de Paraguay en 1991.

Además, fue fundamental en la obtención de tres ligas de Campeones de CONCACAF, de las siete que tienen las Águilas.

Ortega inició su carrera como extremo derecho. Se caracterizaba por su baja estatura (1.65 metros), que lo hacía muy habilidoso y difícil de parar.

Con el pasar del tiempo, su gran capacidad física le hizo cambiar a la contención del equipo, en la que se convirtió en imprescindible en cada alineación titular del equipo por más de una década.

Cristobal fue seleccionado para las Copas del Mundo de Argentina 1978, en la que el combinado mexicano tuvo una de sus peores actuaciones de su historia al quedar en último lugar.

También formó parte de la selección en el Mundial de México 1986, en la que el Tri ha firmado su mejor actuación en una Copa del Mundo, unos cuartos de final, que también obtuvo en la edición de 1970, cuando también fue anfitrión.

SE DESPIDEN

Otra de las grandes estrellas del conjunto azulcrema, Luis Roberto Alves 'Zague', escribió un emotivo mensaje sobre la partida de Ortega.

"Es un día sumamente triste para mí, me inunda el dolor y muchísima pesadumbre, de esos días que uno no quisiera que llegara. Hoy se nos adelantó el más grande referente del americanismo. Me faltan palabras para describirlo".

Por su parte, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) también dedicó unas palabras ante el lamentable suceso.

"La Federación Mexicana de Futbol se une a la pena por el fallecimiento de Cristóbal Ortega", indicó el organismo. "Leyenda del club América y una figura histórica del deporte nacional".