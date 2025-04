Fallece actor de Floricienta; ¿De que murió?

Fallece Bayardo Ardila a los 55 años de edad, el primero de enero de 2025. Uno de los actores más queridos y emblemáticos de la televisión nacional. Reconocido por su icónico papel en la telenovela ‘Francisco el Matemático’, que en México fue conocida como “Clase 406”.

¿De que falleció Bayardo Ardila?

Aún no ha sido confirmada la causa exacta de su muerte, sin embargo se sabe que el actor había estado luchando contra el lupus, una enfermedad autoinmune que afectó de manera grave su salud. Bayardo fue hospitalizado en varias ocasiones debido a problemas de salud. En 2022, compartió procesos de tratamientos como quimioterapias y hemodiálisis.

Tras su partida, el mánager de Bayardo, Leonardo Sabogal, compartió públicamente algunos detalles sobre la última conversación que tuvo con el actor. Según Sabogal, días anteriores, Bayardo había tenido una cirugía para cambiar una vena, pero lamentablemente su salud se complicó y terminó en estado crítico.

“La última conversación que tuve con él fue ayer y me agradeció por todo y le transmití mi cariño. Sentí que se estaba despidiendo. Me dijo que gracias por todo, que gracias por estar pendiente y que me quería mucho”, reveló.

¿Quién era Bayardo Ardila?

Bayardo Ardila fue un exitoso actor que participó en novelas como ‘A corazón abierto’, en su versión mexicana, ‘Amor a la plancha’, también ‘La mujer del presidente’, ‘Diomedes' y ‘El cacique de la junta’, en Colombia.

Su versatilidad lo llevó a trabajar en documentales y programas internacionales como History Channel y A&E.

Incluso tuvo participaciones de doblaje en series internacionales muy reconocidas, destacándose por su voz en programas como ‘Art Attack’, Samurai X’ y ‘El precio de la historia’. Además, el actor también fue parte de telenovelas colombianas de gran impacto como ‘Siguiendo el rastro’, ‘La viuda de la mafia’ y series como ‘Floricienta’, el remake de ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘Decisiones’.