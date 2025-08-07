Faitelson revela cuenta bancaria de director deportivo de Cruz Azul en paraíso fiscal

Deportes Canelo Álvarez Leagues Cup 2025 Santos Laguna David Faitelson Algodoneros del Unión Laguna

El periodista aseguró tener documentos que muestran movimientos en una cuenta ligada al director deportivo de Cruz Azul

David Faitelson volvió a lanzar críticas hacia la directiva de Cruz Azul, esta vez a raíz del fichaje del delantero Georgios Giakoumakis, transferencia que considera mal manejada y poco transparente. 

En el pódcast "La Perrada", el comunicador señaló que el caso del atacante griego es solo una muestra más de las irregularidades que persisten en el club celeste.

El periodista cuestiona la compra de Georgios Giakoumakis

El periodista cuestionó la cantidad pagada por el jugador, señalando que se trató de una inversión elevada por un futbolista con un historial de lesiones considerables, a su juicio, este tipo de decisiones se suman a una gestión que arrastra problemas desde hace años, pues según él, Giakoumakis costó 28 millones 870 mil dólares.

Faitelson también comentó que ha recibido información sobre el destino del dinero involucrado en la transferencia, según lo que le han compartido, el bono por firmar no habría ido íntegramente al jugador, sino que se habría repartido entre otras personas, práctica que, si bien no pudo comprobar, consideró habitual en el entorno del futbol mexicano.


Faitelson revela cuenta bancaria de Iván Alonso en Luxemburgo


También afirmó que tiene en su poder documentos relacionados con una cuenta bancaria vinculada a Iván Alonso, director deportivo del club, en Luxemburgo, según estos papeles, en esa cuenta se registran movimientos mensuales por hasta tres millones de dólares.


Faitelson admitió que no tiene forma de probar que el dinero provenga de actividades ilegales, pero consideró que se trata de una situación que amerita revisión, añadió que los documentos no salieron de Cruz Azul, aunque aseguró que dentro del club hay preocupación por su contenido.


A pesar de afirmar que no tiene un conflicto personal con Alonso, recordó que el uruguayo salió de Pachuca en medio de señalamientos internos por posibles irregularidades, lo que, en su opinión, genera aún más sospechas sobre su actual desempeño con la Máquina.



               
               


               

               
               

               
               
               
